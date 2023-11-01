Экс-футболист сборной РФ Бугаев признался, что подрабатывал наркокурьером

Задержанный бывший футболист сборной России Алексей Бугаев заявил, что подрабатывал наркокурьером. Правоохранительные органы поймали спортсмена в тот момент, когда тот делал закладки.
«Бугаев рассказал, что после ухода из профессионального футбола у него начались финансовые трудности в семье. <…> Отчаявшись, Бугаев нашел способ заработать через Даркнет — в наркошопе. Достал через барыг около полкило мефедрона, который должен был закладками разложить в Краснодаре и Сочи», — сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что перед задержанием бывший футболист разносил закладки.
Бугаев был задержан 1 ноября. Он стал сотрудничать со следствием: сдал свои контакты из наркосферы. В телефоне Бугаева нашли фотографии и координаты закладок. Против спортсмена возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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