Медведев раскрыл, как Запад помогает России в производстве оружия

Западные компании, которые продали бизнес России, работают на пополнение российского бюджета. Это, в частности, касается и датской компании Carlsberg, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал ситуацию, когда западные компании передают бизнес российским предпринимателям. Конкретно он описывал ситуацию с Carlsberg. Компания лишилась всех активов в РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании теперь не могут свободно покинуть РФ. Они должны согласовывать условия со специальной комиссией. По словам Пескова, это не связано с курсом рубля, передает Life.
Западные компании, которые продали бизнес России, работают на пополнение российского бюджета. Это, в частности, касается и датской компании Carlsberg, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал ситуацию, когда западные компании передают бизнес российским предпринимателям. Конкретно он описывал ситуацию с Carlsberg. Компания лишилась всех активов в РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании теперь не могут свободно покинуть РФ. Они должны согласовывать условия со специальной комиссией. По словам Пескова, это не связано с курсом рубля, передает Life.