Медведев раскрыл, как Запад помогает России в производстве оружия

Медведев поблагодарил Carlsberg за невольную помощь спецоперации
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Дмитрий Медведев заявил, что западные компании помогают ВС РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные компании, которые продали бизнес России, работают на пополнение российского бюджета. Это, в частности, касается и датской компании Carlsberg, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал ситуацию, когда западные компании передают бизнес российским предпринимателям. Конкретно он описывал ситуацию с Carlsberg. Компания лишилась всех активов в РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании теперь не могут свободно покинуть РФ. Они должны согласовывать условия со специальной комиссией. По словам Пескова, это не связано с курсом рубля, передает Life.

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Западные компании, которые продали бизнес России, работают на пополнение российского бюджета. Это, в частности, касается и датской компании Carlsberg, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя ее бюджет. Крепкий бюджет — помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», — высказался Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал ситуацию, когда западные компании передают бизнес российским предпринимателям. Конкретно он описывал ситуацию с Carlsberg. Компания лишилась всех активов в РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании теперь не могут свободно покинуть РФ. Они должны согласовывать условия со специальной комиссией. По словам Пескова, это не связано с курсом рубля, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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