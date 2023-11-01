Госдума лишила мандата депутата Белоусова из Челябинска

01 ноября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов официально перестал быть парламентарием Фото: Сергей Леонов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий выходца из Челябинска Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Решение приняли на пленарном заседании 1 ноября, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Белоусова Вадима Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Социалистической политической партией „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, 1 ноября 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в тексте документа, принятом на заседании. «Если мы видим ситуацию, когда депутат ведет себя безответственно: не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями, — он должен знать, что есть нормы закона, по которым с него спросят. Депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности», — процитировала накануне пресс-служба парламента спикера Вячеслава Володина. Белоусов не присутствует на сессиях парламента со второй половины 2022 года, когда суд признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении взятки в 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. Белоусов не пришел на заседание суда, где ему должны были огласить приговор (10 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей), и покинул страну — после чего был объявлен в розыск. ФССП пытается взыскать с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Кроме Белоусова, на этом же заседании лишили мандата Василия Власова. В Госдуму помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского впервые избрался в 2016 году, и также более месяца игнорирует парламентские сессии. Закон о статусе сенатора и депутата Госдумы предусматривает, что их полномочия могут прекратить досрочно при неисполнении обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий выходца из Челябинска Вадима Белоусова, приговоренного к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей. Решение приняли на пленарном заседании 1 ноября, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Белоусова Вадима Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Социалистической политической партией „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“, 1 ноября 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в тексте документа, принятом на заседании. «Если мы видим ситуацию, когда депутат ведет себя безответственно: не посещает пленарные заседания, не работает в рамках комитетов и комиссий, не поддерживает связь со своими избирателями, — он должен знать, что есть нормы закона, по которым с него спросят. Депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности», — процитировала накануне пресс-служба парламента спикера Вячеслава Володина. Белоусов не присутствует на сессиях парламента со второй половины 2022 года, когда суд признал депутата и его тещу Маргариту Бутакову виновными в получении взятки в 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. Белоусов не пришел на заседание суда, где ему должны были огласить приговор (10 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей), и покинул страну — после чего был объявлен в розыск. ФССП пытается взыскать с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Кроме Белоусова, на этом же заседании лишили мандата Василия Власова. В Госдуму помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского впервые избрался в 2016 году, и также более месяца игнорирует парламентские сессии. Закон о статусе сенатора и депутата Госдумы предусматривает, что их полномочия могут прекратить досрочно при неисполнении обязанностей в течение 30 и более календарных дней. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии.