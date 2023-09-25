Материалы дела Вадима Белоусова еще находятся в Верховном суде, но деньги с него уже взыскивают Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Судебные приставы приступили к взысканию почти четырех миллиардов рублей с депутата Госдумы, выходца из Челябинска Вадима Белоусова. Информация об открытии исполнительных производств появилась в базе данных ФССП.

Согласно опубликованной информации, исполнительные листы выданы Московским городским судом. В первом речь идет о взыскании полумиллиардного судебного штрафа. Во втором — о 3 млрд 253 млн 147 тысячах рублей. В эту сумму оценили ущерб, нанесенный бюджету парламентарием и его тещей Маргаритой Бутаковой.

Суд признал доказанным получение Белоусовым и Бутаковой взяток на 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в период с 2010 по 2014 годы. Сами они вину не признали.

Бутакова получила пять лет условно, ее зятя приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Обоим назначены штрафы в размере 500 млн рублей. Белоусов на оглашение приговора не явился, после чего его объявили в розыск. В мае первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил приговор в силе, но сейчас материалы дела находятся в надзорной инстанции Верховного суда. Бутакову же, чей возраст уже превысил 80 лет, отправили на медицинское освидетельствование.

Челябинскую область в Госдуме избранный по спискам «Единой России» Белоусов представлял с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию» и вернулся в Госдуму от Кировской области и Удмуртии по спискам эсеров.

Скрин: сайт ФССП