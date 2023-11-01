«Областная газета» сокращает ветерана боевых действий, за которого заступалась прокуратура

Героя Афганистана Сергея Мельничука увольняют из свердловской «Областной газеты»

02 ноября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Герой Афгана не думал, что когда-то ему придется «воевать» за право работать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В свердловской «Областной газете» сокращают заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок — пенсионера Сергея Мельничука. Герой Афганистана, ветеран боевых действий уже был уволен из издания этим летом, но восстановился через суд. Спустя 10 дней после того, как он вернулся на работу, ему вручили новое уведомление, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Сергей Мельничук восстановился на свою прежнюю должность и вернулся к работе 17 октября. Через 10 дней, 27 октября, ему вновь вручили уведомление о сокращении. В течение двух месяцев ему могут быть предложены другие вакансии. Если он не согласится, то будет уволен по сокращению, второй раз за год», — рассказал собеседник агентства. Причиной штатных перестановок источник назвал интриги и козни некоторых коллег. Из всего коллектива, который насчитывает порядка 70 человек, Мельничук единственный попал под сокращение. При этом на должность кадровиков приняли новых людей. Сам Сергей Мельничук подтвердил корреспонденту информацию. «Уведомление получил, никаких пока вариантов не предложили. В прошлый раз мне предлагали должность водителя с мизерной зарплатой. Тогда у меня были проблемы с глазами после операции, я не согласился. Да и почему я должен был согласиться? Я опытный юрист, кадровик, у меня два высших образования — военное и юридическая академия», — ответил Мельничук. Подполковник запаса Сергей Мельничук в 1980-е воевал в Афганистане. Награжден орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР III степени, медалью за отвагу и грамотой президиума Верховного Совета СССР. У него за плечами порядка 90 боевых выходов. Офицер никогда и подумать не мог, что ему придется бороться за рабочее место. «Я считаю, что меня прессуют ни за что. Несправедливо. Я чувствую себя лет на 40, могу и хочу работать», — кратко ответил корреспонденту 64-летний мужчина. За комментарием агентство обратилось в «Областную газету». В приемной не смогли соединить с гендиректором Антоном Третьяковым. По сотовому телефону он общаться отказался. На имя руководства был направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловской «Областной газете» сокращают заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок — пенсионера Сергея Мельничука. Герой Афганистана, ветеран боевых действий уже был уволен из издания этим летом, но восстановился через суд. Спустя 10 дней после того, как он вернулся на работу, ему вручили новое уведомление, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. «Сергей Мельничук восстановился на свою прежнюю должность и вернулся к работе 17 октября. Через 10 дней, 27 октября, ему вновь вручили уведомление о сокращении. В течение двух месяцев ему могут быть предложены другие вакансии. Если он не согласится, то будет уволен по сокращению, второй раз за год», — рассказал собеседник агентства. Причиной штатных перестановок источник назвал интриги и козни некоторых коллег. Из всего коллектива, который насчитывает порядка 70 человек, Мельничук единственный попал под сокращение. При этом на должность кадровиков приняли новых людей. Сам Сергей Мельничук подтвердил корреспонденту информацию. «Уведомление получил, никаких пока вариантов не предложили. В прошлый раз мне предлагали должность водителя с мизерной зарплатой. Тогда у меня были проблемы с глазами после операции, я не согласился. Да и почему я должен был согласиться? Я опытный юрист, кадровик, у меня два высших образования — военное и юридическая академия», — ответил Мельничук. Подполковник запаса Сергей Мельничук в 1980-е воевал в Афганистане. Награжден орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР III степени, медалью за отвагу и грамотой президиума Верховного Совета СССР. У него за плечами порядка 90 боевых выходов. Офицер никогда и подумать не мог, что ему придется бороться за рабочее место. «Я считаю, что меня прессуют ни за что. Несправедливо. Я чувствую себя лет на 40, могу и хочу работать», — кратко ответил корреспонденту 64-летний мужчина. За комментарием агентство обратилось в «Областную газету». В приемной не смогли соединить с гендиректором Антоном Третьяковым. По сотовому телефону он общаться отказался. На имя руководства был направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.