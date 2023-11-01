Владелец ММК Рашников за три месяца потерял 650 млн долларов

Bloomberg: Рашников потерял четыре позиции в топе миллиардеров

01 ноября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

За три месяца Виктор Рашников стал беднее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за три месяца потерял 650 млн долларов. Как следует из индекса миллиардеров Bloomberg, состояние промышленника на 1 ноября составило 8,82 млрд долларов. «Виктор Рашников. Место 237. Состояние 8,82 млрд долларов США», — следует из данных топ-500. Состояние уменьшилось, начиная с 1 августа, когда у Рашникова было 9,47 млрд долларов. Причем с начала года, следует из данных Bloomberg, состояние возросло на 288 млн долларов. С этими показателями Рашников занял 14-е место среди других россиян. Возглавил российскую часть таблицы владелец «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 29,4 млрд долларов. Замыкает топ основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий. Его состояние оценили в 4,98 млрд долларов. Журналисты Bloomberg сообщили, что основа состояния Рашникова представлена пакетом в 79,8% акций ММК. Согласно заявлению компании от 3 марта 2022 года, Рашников контролирует акции через российскую холдинговую компанию «Альтаир». В 2004 году миллиардер направил также инвестиции в сегмент недвижимости, вложив в покупку объектов в Москве более 300 миллионов долларов. Количество богатейших россиян в глобальном рейтинге не изменилось и составило 25 человек. При этом некоторые изменили свое положение. Потанин поднялся на шесть строк вверх, а Рашников опустился на четыре строки вниз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников за три месяца потерял 650 млн долларов. Как следует из индекса миллиардеров Bloomberg, состояние промышленника на 1 ноября составило 8,82 млрд долларов. «Виктор Рашников. Место 237. Состояние 8,82 млрд долларов США», — следует из данных топ-500. Состояние уменьшилось, начиная с 1 августа, когда у Рашникова было 9,47 млрд долларов. Причем с начала года, следует из данных Bloomberg, состояние возросло на 288 млн долларов. С этими показателями Рашников занял 14-е место среди других россиян. Возглавил российскую часть таблицы владелец «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 29,4 млрд долларов. Замыкает топ основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий. Его состояние оценили в 4,98 млрд долларов. Журналисты Bloomberg сообщили, что основа состояния Рашникова представлена пакетом в 79,8% акций ММК. Согласно заявлению компании от 3 марта 2022 года, Рашников контролирует акции через российскую холдинговую компанию «Альтаир». В 2004 году миллиардер направил также инвестиции в сегмент недвижимости, вложив в покупку объектов в Москве более 300 миллионов долларов. Количество богатейших россиян в глобальном рейтинге не изменилось и составило 25 человек. При этом некоторые изменили свое положение. Потанин поднялся на шесть строк вверх, а Рашников опустился на четыре строки вниз.