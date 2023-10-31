31 октября 2023

Пермякам рассылают подозрительные сообщения от имени замглавы мэра Андриановой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения от мошенников приходят пермякам в Telegram Фото:

Пермякам начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются замглавы администрации краевой столицы Ольгой Андриановой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми.

«Внимание, мошенники! Появилась информация, что пермякам в Telegram начали поступать сообщения сомнительного содержания. Якобы от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. Это обман. Данный аккаунт ей не принадлежит», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам начали приходить сообщения от мошенников, которые представляются министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Батмазовым. В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства.

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Пермякам начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются замглавы администрации краевой столицы Ольгой Андриановой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми. «Внимание, мошенники! Появилась информация, что пермякам в Telegram начали поступать сообщения сомнительного содержания. Якобы от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. Это обман. Данный аккаунт ей не принадлежит», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам начали приходить сообщения от мошенников, которые представляются министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Батмазовым. В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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