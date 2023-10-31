Пермякам рассылают подозрительные сообщения от имени замглавы мэра Андриановой

Пермякам начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются замглавы администрации краевой столицы Ольгой Андриановой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Перми.
«Внимание, мошенники! Появилась информация, что пермякам в Telegram начали поступать сообщения сомнительного содержания. Якобы от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. Это обман. Данный аккаунт ей не принадлежит», — сообщила пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам начали приходить сообщения от мошенников, которые представляются министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Батмазовым. В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства.
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