20 октября 2023

Пермяки получают сообщения от мошенников, представляющихся министром Батмазовым

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники пишут в соцсети Telegram, представляясь главой минтербеза Фото:

Жителям Перми начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Батмазовым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Жители Перми начали получать сообщения в Telegram от имени министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства. Сообщаем, что у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети „ВКонтакте“», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Также в минтербезе подчеркнули, что информация от имени Батмазова размещается в официальных аккаунтах министерства в таких соцсетях, как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте ведомства. В том случае, если поступают звонки, следует уточнять информацию по телефону +7 (342) 217-72-90.

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Жителям Перми начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Батмазовым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Жители Перми начали получать сообщения в Telegram от имени министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства. Сообщаем, что у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети „ВКонтакте“», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также в минтербезе подчеркнули, что информация от имени Батмазова размещается в официальных аккаунтах министерства в таких соцсетях, как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте ведомства. В том случае, если поступают звонки, следует уточнять информацию по телефону +7 (342) 217-72-90.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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