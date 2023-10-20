Пермяки получают сообщения от мошенников, представляющихся министром Батмазовым

Жителям Перми начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Батмазовым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жители Перми начали получать сообщения в Telegram от имени министра территориальной безопасности Виктора Батмазова. В сообщениях указывается, что якобы человеку должен позвонить сотрудник министерства. Сообщаем, что у Виктора Александровича есть официальный аккаунт только в соцсети „ВКонтакте“», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Также в минтербезе подчеркнули, что информация от имени Батмазова размещается в официальных аккаунтах министерства в таких соцсетях, как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте ведомства. В том случае, если поступают звонки, следует уточнять информацию по телефону +7 (342) 217-72-90.
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