Шойгу: Украина терпит поражение, несмотря на поставки оружия

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Западная поддержка не помогла Киеву, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина, несмотря на поставки оружия от Запада, терпит поражение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания.

«Киевский режим, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, терпит поражение», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что российские войска в зоне спецоперации занимают более выгодные положения. На этом фоне ВСУ несут большие потери, а в рядах украинских подразделений растет деморализация личного состава.

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Украина, несмотря на поставки оружия от Запада, терпит поражение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания. «Киевский режим, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, терпит поражение», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что российские войска в зоне спецоперации занимают более выгодные положения. На этом фоне ВСУ несут большие потери, а в рядах украинских подразделений растет деморализация личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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