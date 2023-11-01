Шойгу: Украина терпит поражение, несмотря на поставки оружия

Западная поддержка не помогла Киеву, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина, несмотря на поставки оружия от Запада, терпит поражение. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания.
«Киевский режим, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, терпит поражение», — высказался Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что российские войска в зоне спецоперации занимают более выгодные положения. На этом фоне ВСУ несут большие потери, а в рядах украинских подразделений растет деморализация личного состава.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!