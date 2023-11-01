Сотрудники ФСБ задержали директора автобусного парка «Пермгорэлектротранса»

Силовики заинтересовались закупкой запчастей для автобусного парка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми вместе с заместителем директора МУП «Пермгорэлектротранс» Андреем Волосатых сотрудниками УФСБ был также задержан руководитель автобусного парка предприятия Сергей Семушев. Силовиков могли заинтересовать данные о закупке запчастей для транспортных средств.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали также начальника автобусного парка „Пермгорэлектротранса“ Сергея Семушева. Эти сведения подтвердили в МУП. Силовики могли заинтересоваться закупкой запчастей для автобусов, которые якобы по завышенным ценам осуществлялись у одной из компаний в Челябинске», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники УФСБ провели оперативные мероприятия в МУП «Пермгорэлектротранс». Во время них задержали заместителя гендиректора муниципального предприятия по финансово-экономической деятельности Андрея Волосатых. В пресс-службе мэрии Перми подтвердили информацию в визите сотрудников силовых структур в МУП.