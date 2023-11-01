NYT: спецназ США прибыл в Израиль для освобождения заложников

01 ноября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Американский спецназ прибыл в Израиль для освобождения заложников, рассказал Кристофер Майер Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американский спецзназ прибыл в Израиль, чтобы помочь стране в поисках заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощника главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофера Майера. «Мы активно помогаем израильтянам по ряду вопросов. <…>. [Мы будем помогать] выявлять заложников, в том числе американцев. Это в нашей зоне ответственности», — заявил Кристофер Майер на конференции в Вашингтоне, комментируя цели спецназа США. Его слова приводит argumenti.ru со ссылкой на NYT. Майер отметил, что американский спецназ не будет участвовать в военных действиях. Спецназ уже начал консультировать израильских военных. Под Газой находится обширная сеть туннелей. Если Израиль сможет получить контроль над ними, то он сможет расширить свою зону влияния. При этом бои в туннелях уже начались. В них могут укрываться заложники. Война Ближнем Востоке идет почти месяц.

Американский спецзназ прибыл в Израиль, чтобы помочь стране в поисках заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощника главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Кристофера Майера. «Мы активно помогаем израильтянам по ряду вопросов. <…>. [Мы будем помогать] выявлять заложников, в том числе американцев. Это в нашей зоне ответственности», — заявил Кристофер Майер на конференции в Вашингтоне, комментируя цели спецназа США. Его слова приводит argumenti.ru со ссылкой на NYT. Майер отметил, что американский спецназ не будет участвовать в военных действиях. Спецназ уже начал консультировать израильских военных. Под Газой находится обширная сеть туннелей. Если Израиль сможет получить контроль над ними, то он сможет расширить свою зону влияния. При этом бои в туннелях уже начались. В них могут укрываться заложники. Война Ближнем Востоке идет почти месяц.