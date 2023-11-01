Тюменским чиновникам оплатят VIP-обслуживание в аэропорту

Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» проводит тендер на предоставление VIP-услуг для официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино. Аукцион размещен на сайте госзакупок.
«Оказание услуг по обслуживанию официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино. Перечень: встреча пассажиров и доставка в VIP-зал, услуги VIP-зала для провожающих и встречающих лиц, организация питания», — говорится в документах закупки.
Оплачивать услуги будут из областного бюджета. За год на них потратят до 800 000 рублей. За эти деньги привилегированных пассажиров будут встречать у трапа самолета на комфортабельном минивэне и привозить их в бизнес-зал, где организуют питание. В меню войдут черный и зеленый чай, четыре вида кофе, бутерброды (с рыбой и мясокопченостями), выпечка пяти видов и столько же десертов.
В стоимость услуг вошли и предполетные мероприятия. Заказчики также не будут отдельно оплачивать парковку у аэропорта: у них будет забронированное место.
Ранее URA.RU писало и о других закупках для комфорта чиновников. Так, им оплатят люксовые номера в отелях Тюмени и Тобольска.
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