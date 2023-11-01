Тюменским чиновникам оплатят VIP-обслуживание в аэропорту

Власти Тюменской области за счет бюджета получат VIP-услуги в Рощино

01 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В бизнес-зале Рощино пассажиров ждут VIP-услуги Фото: Николай Бастриков © URA.RU Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» проводит тендер на предоставление VIP-услуг для официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино. Аукцион размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по обслуживанию официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино. Перечень: встреча пассажиров и доставка в VIP-зал, услуги VIP-зала для провожающих и встречающих лиц, организация питания», — говорится в документах закупки. Оплачивать услуги будут из областного бюджета. За год на них потратят до 800 000 рублей. За эти деньги привилегированных пассажиров будут встречать у трапа самолета на комфортабельном минивэне и привозить их в бизнес-зал, где организуют питание. В меню войдут черный и зеленый чай, четыре вида кофе, бутерброды (с рыбой и мясокопченостями), выпечка пяти видов и столько же десертов. В стоимость услуг вошли и предполетные мероприятия. Заказчики также не будут отдельно оплачивать парковку у аэропорта: у них будет забронированное место. Ранее URA.RU писало и о других закупках для комфорта чиновников. Так, им оплатят люксовые номера в отелях Тюмени и Тобольска.

Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» проводит тендер на предоставление VIP-услуг для официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино. Аукцион размещен на сайте госзакупок. «Оказание услуг по обслуживанию официальных лиц и делегаций в аэропорту Рощино. Перечень: встреча пассажиров и доставка в VIP-зал, услуги VIP-зала для провожающих и встречающих лиц, организация питания», — говорится в документах закупки. Оплачивать услуги будут из областного бюджета. За год на них потратят до 800 000 рублей. За эти деньги привилегированных пассажиров будут встречать у трапа самолета на комфортабельном минивэне и привозить их в бизнес-зал, где организуют питание. В меню войдут черный и зеленый чай, четыре вида кофе, бутерброды (с рыбой и мясокопченостями), выпечка пяти видов и столько же десертов. В стоимость услуг вошли и предполетные мероприятия. Заказчики также не будут отдельно оплачивать парковку у аэропорта: у них будет забронированное место. Ранее URA.RU писало и о других закупках для комфорта чиновников. Так, им оплатят люксовые номера в отелях Тюмени и Тобольска.