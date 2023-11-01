Производство танков в России увеличилось в 7 раз

01 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Россия увеличила производство танков в семь раз, заявил Сергей Чемезов Фото: Антон Белицкий © URA.RU Производство танков в России значительно выросло, увеличившись в семь раз за 2023 год. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «За год мы увеличили производство танков в семь раз», — заявил Чемезов в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил рост производства бронетехники в 4,5 раза, включая легкую бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня и боеприпасы. «Ростех» постоянно осуществляет модернизацию техники, добавил Чемезов. По его словам, ожидается, что выручка «Ростеха» составит около 2,8 триллионов рублей в 2023 году. Кроме того, «Рособоронэкспорт» установил партнерские отношения с 43 из 54 стран Африки, активно развивая это направление, заключил Чемезов. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил, что Россия превосходит Запад в производстве военной промышленности в семь раз. Он указал, что Россия производит 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год, в то время как украинская армия столкнулась с нехваткой снарядов для своего наступления. Москва не так чувствительна к потерям танков на поле боя благодаря способности своей промышленности выпускать бронетехнику с высокой скоростью. В то же время, ВСУ часто приходится ожидать поставок с Запада, что затрудняет их возможность быстро компенсировать потери, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производство танков в России значительно выросло, увеличившись в семь раз за 2023 год. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «За год мы увеличили производство танков в семь раз», — заявил Чемезов в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил рост производства бронетехники в 4,5 раза, включая легкую бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня и боеприпасы. «Ростех» постоянно осуществляет модернизацию техники, добавил Чемезов. По его словам, ожидается, что выручка «Ростеха» составит около 2,8 триллионов рублей в 2023 году. Кроме того, «Рособоронэкспорт» установил партнерские отношения с 43 из 54 стран Африки, активно развивая это направление, заключил Чемезов. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил, что Россия превосходит Запад в производстве военной промышленности в семь раз. Он указал, что Россия производит 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов в год, в то время как украинская армия столкнулась с нехваткой снарядов для своего наступления. Москва не так чувствительна к потерям танков на поле боя благодаря способности своей промышленности выпускать бронетехнику с высокой скоростью. В то же время, ВСУ часто приходится ожидать поставок с Запада, что затрудняет их возможность быстро компенсировать потери, передает Life.