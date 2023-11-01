Мошенники создали фейковый аккаунт курганского статусного политика

Мошенники создали фейковый telegram-аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова. Об этом сообщается в официальной группе облдумы в социальной сети «ВКонтакте».
«Обращаем ваше внимание на то, что в telegram был создан фейковый аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Нуриевича Исламова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками при использовании общедоступной информации», — указано в группе облдумы.
В посте сообщается, что власти рекомендуют игнорировать звонки и сообщения, которые поступают якобы с аккаунта Исламова. Также чиновники пояснили, что не следует переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Сами диалоги с фейковым аккаунтом власти рекомендуют удалить.
Ранее URA.RU писало, что мошенники создавали фейковый аккаунт председателя областной думы Дмитрия Фролова. Чиновники рекомендовали избегать общения с мошенниками, которые выдают себя за спикера.
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