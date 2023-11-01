Мошенники создали фейковый аккаунт курганского статусного политика

Мошенники завели фейковую страницу, выдавая себя за депутата Марата Исламова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, исламов артем
Мошенники создали аккаунт в Telegram и выдают себя за политика Марата Исламова Фото:

Мошенники создали фейковый telegram-аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова. Об этом сообщается в официальной группе облдумы в социальной сети «ВКонтакте».

«Обращаем ваше внимание на то, что в telegram был создан фейковый аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Нуриевича Исламова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками при использовании общедоступной информации», — указано в группе облдумы.

В посте сообщается, что власти рекомендуют игнорировать звонки и сообщения, которые поступают якобы с аккаунта Исламова. Также чиновники пояснили, что не следует переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Сами диалоги с фейковым аккаунтом власти рекомендуют удалить.

Ранее URA.RU писало, что мошенники создавали фейковый аккаунт председателя областной думы Дмитрия Фролова. Чиновники рекомендовали избегать общения с мошенниками, которые выдают себя за спикера.

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Мошенники создали фейковый telegram-аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова. Об этом сообщается в официальной группе облдумы в социальной сети «ВКонтакте». «Обращаем ваше внимание на то, что в telegram был создан фейковый аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Нуриевича Исламова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками при использовании общедоступной информации», — указано в группе облдумы. В посте сообщается, что власти рекомендуют игнорировать звонки и сообщения, которые поступают якобы с аккаунта Исламова. Также чиновники пояснили, что не следует переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Сами диалоги с фейковым аккаунтом власти рекомендуют удалить. Ранее URA.RU писало, что мошенники создавали фейковый аккаунт председателя областной думы Дмитрия Фролова. Чиновники рекомендовали избегать общения с мошенниками, которые выдают себя за спикера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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