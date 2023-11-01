Мошенники создали фейковый аккаунт курганского статусного политика

Мошенники завели фейковую страницу, выдавая себя за депутата Марата Исламова

01 ноября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Мошенники создали аккаунт в Telegram и выдают себя за политика Марата Исламова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники создали фейковый telegram-аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова. Об этом сообщается в официальной группе облдумы в социальной сети «ВКонтакте». «Обращаем ваше внимание на то, что в telegram был создан фейковый аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Нуриевича Исламова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками при использовании общедоступной информации», — указано в группе облдумы. В посте сообщается, что власти рекомендуют игнорировать звонки и сообщения, которые поступают якобы с аккаунта Исламова. Также чиновники пояснили, что не следует переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Сами диалоги с фейковым аккаунтом власти рекомендуют удалить. Ранее URA.RU писало, что мошенники создавали фейковый аккаунт председателя областной думы Дмитрия Фролова. Чиновники рекомендовали избегать общения с мошенниками, которые выдают себя за спикера.

Мошенники создали фейковый telegram-аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова. Об этом сообщается в официальной группе облдумы в социальной сети «ВКонтакте». «Обращаем ваше внимание на то, что в telegram был создан фейковый аккаунт заместителя председателя Курганской областной думы Марата Нуриевича Исламова. В последнее время от его имени приходят сообщения, созданные мошенниками при использовании общедоступной информации», — указано в группе облдумы. В посте сообщается, что власти рекомендуют игнорировать звонки и сообщения, которые поступают якобы с аккаунта Исламова. Также чиновники пояснили, что не следует переходить по ссылкам, которые приходят в сообщениях. Сами диалоги с фейковым аккаунтом власти рекомендуют удалить. Ранее URA.RU писало, что мошенники создавали фейковый аккаунт председателя областной думы Дмитрия Фролова. Чиновники рекомендовали избегать общения с мошенниками, которые выдают себя за спикера.