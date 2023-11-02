Приставы взыскивают со скандального пермского экс-депутата Госдумы больше 3 млн рублей

В Перми с экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова взыскивают больше 3 млн рублей

Сбер расторг с Алексеем Бурнашовым кредитный договор в суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми судебные приставы взыскивают свыше 3,5 млн рублей с бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова, находящегося в исправительной колонии. Информация указана в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП.

«Бурнашов Алексей Леонидович; задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 3297827.11 рублей. Исполнительский сбор: 232609.19 рублей», — указано на сервисе ведомства. Постановление о взыскании исполнительского сбора выдано Орджоникидзевским районным судом Перми.

В 2022 году Орджоникидзевский райсуд рассмотрел судебный иск ПАО «Сбербанк» к Бурнашову. Из материалов суда следует, что в 2019 году Бурнашов, будучи на тот момент депутатом ГД, депутат взял в банке потребительский кредит в сумме 5 млн рублей под 12,8% годовых. В мае 2022 года сума долга ответчика перед «Сбером» составляла почти 3,3 млн рублей. Банк обратился в суд с требованием расторгнуть кредитный договор, взыскав с экс-депутата кредитные деньги.

Бурнашов отбывает срок в пермской колонии № 29 за применение насилия в отношении представителя власти и публичное оскорблении представителя власти. Скандал произошел летом 2021 года, когда сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой находился бывший народный избранник. Стражи порядка установили, что Бурнашов пьян и попросили его пройти медосвидетельствование. В ответ экс-депутат оскорбил сотрудников полиции, ударил одного из них и пытался укусить за ухо.

После громкого скандала Бурнашов решил избавиться от квартиры, стоимостью 18,5 млн рублей в центре Перми. URA.RU также рассказывало, что пермяк не спешил вернуть служебную квартиру в Москве, которой пользовался, будучи депутатом Госдумы.