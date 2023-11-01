Челябинский СК организовал проверку после переворота автобуса с пассажирами

По ДТП в Пластовском районе (Челябинская область), где автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, организовали проверку. Об этом URA.RU сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального управления.
«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователем будут установлены обстоятельства, дана правовая оценка действиям перевозчика и принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитете.
Проверка установила, что в ночь на 1 ноября вблизи Степного (Пластовский район) перевернулся микроавтобус рейсом Челябинск-Магнитогорск. Одна из пассажирок получила травмы конечностей.
В госавтоинспекции региона ранее сообщали, что в ДТП нет пострадавших. По предварительным данным, причиной могло стать превышение скорости водителем.
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