Челябинский СК организовал проверку после переворота автобуса с пассажирами

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет проверит законность действий перевозчика и все обстоятельства ДТП Фото:

По ДТП в Пластовском районе (Челябинская область), где автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, организовали проверку. Об этом URA.RU сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального управления.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователем будут установлены обстоятельства, дана правовая оценка действиям перевозчика и принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитете.

Проверка установила, что в ночь на 1 ноября вблизи Степного (Пластовский район) перевернулся микроавтобус рейсом Челябинск-Магнитогорск. Одна из пассажирок получила травмы конечностей.

В госавтоинспекции региона ранее сообщали, что в ДТП нет пострадавших. По предварительным данным, причиной могло стать превышение скорости водителем.

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По ДТП в Пластовском районе (Челябинская область), где автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, организовали проверку. Об этом URA.RU сообщили 1 ноября в пресс-службе регионального управления. «Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователем будут установлены обстоятельства, дана правовая оценка действиям перевозчика и принято процессуальное решение», — сообщили в следственном комитете. Проверка установила, что в ночь на 1 ноября вблизи Степного (Пластовский район) перевернулся микроавтобус рейсом Челябинск-Магнитогорск. Одна из пассажирок получила травмы конечностей. В госавтоинспекции региона ранее сообщали, что в ДТП нет пострадавших. По предварительным данным, причиной могло стать превышение скорости водителем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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