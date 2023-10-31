31 октября 2023

В Ноябрьске сменятся ответственные за соцблок чиновники. Инсайд

Команда бывшего замгуберантора Бучковой покидает посты в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
В Ноябрьске ожидают смену власти в социальной сфере Фото:

Отставка замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой и ослабление депутата заксобрания Надежды Гудковой станут причиной смены связанных с ними чиновников Ноябрьска. Как сообщают источники URA.RU, следом за председателем гордумы Ириной Ращупкиной, которая собирается выйти на пенсию, могут уйти курирующие социальный блок руководители.

«Уход Бучковой спровоцировал политический бомонд Ноябрьска на перестановки в социальной сфере. В зоне риска оказались ставленники бывшего замгубернатора и Гудковой», — сообщил источник. В числе них инсайдер называет заместителя главы по соцвопросам Наталью Филонец. «Говорят, Филонец уже месяца два как притихла, на работе появляется только формально», — добавил собеседник.

Также источники предрекают уход главы городского депобразования Светланы Фатеевой и начальника управления соцзащиты Елены Калининой. В администрации Ноябрьска ответили, что не владеют такой информацией. «Наталья Николаевна Филонец в отпуске и выходит в начале следующей недели на работу. Елена Ивановна Калинина тоже в отпуске, выходит 7 ноября. Светлана Игоревна Фатеева работает. Больше нам ничего не известно», — прокомментировали в мэрии.

Ранее источники URA.RU сообщали, что распространению информации о краже более 30 млн рублей у депутата заксобрания Надежды Гудковой, посодействовали люди, заинтересованные в ее отставке. По инсайдерской информации, таким образом Гудкову пытались ослабить, чтобы привести в порядок соцблок в Ноябрьске. После появилась информация, что ставленница Гудковой — председатель гордумы Ирина Ращупкина, задумывается о завершении карьеры.

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Отставка замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой и ослабление депутата заксобрания Надежды Гудковой станут причиной смены связанных с ними чиновников Ноябрьска. Как сообщают источники URA.RU, следом за председателем гордумы Ириной Ращупкиной, которая собирается выйти на пенсию, могут уйти курирующие социальный блок руководители. «Уход Бучковой спровоцировал политический бомонд Ноябрьска на перестановки в социальной сфере. В зоне риска оказались ставленники бывшего замгубернатора и Гудковой», — сообщил источник. В числе них инсайдер называет заместителя главы по соцвопросам Наталью Филонец. «Говорят, Филонец уже месяца два как притихла, на работе появляется только формально», — добавил собеседник. Также источники предрекают уход главы городского депобразования Светланы Фатеевой и начальника управления соцзащиты Елены Калининой. В администрации Ноябрьска ответили, что не владеют такой информацией. «Наталья Николаевна Филонец в отпуске и выходит в начале следующей недели на работу. Елена Ивановна Калинина тоже в отпуске, выходит 7 ноября. Светлана Игоревна Фатеева работает. Больше нам ничего не известно», — прокомментировали в мэрии. Ранее источники URA.RU сообщали, что распространению информации о краже более 30 млн рублей у депутата заксобрания Надежды Гудковой, посодействовали люди, заинтересованные в ее отставке. По инсайдерской информации, таким образом Гудкову пытались ослабить, чтобы привести в порядок соцблок в Ноябрьске. После появилась информация, что ставленница Гудковой — председатель гордумы Ирина Ращупкина, задумывается о завершении карьеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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