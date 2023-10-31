Семья в ЯНАО больше года живет в расселенном доме

Жильцы отказываются покидать аварийный дом из-за спора с мэрией Губкинского

Жильцы считают, что могут претендовать на большее, чем предлагает мэрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) семья 1,5 года живет в расселенном доме. Спор возник из-за того, что администрация города предложила за квартиру сумму меньше, чем соседям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава семьи Игорь Белинский.

«Наш дом расселили около 4 лет назад, полтора года живем с семьей одни во всем доме. Нашим соседям предложили сумму выкупа около 109 тысяч за квадратный метр, а нам 71 тысячу за квадратный метр. Почему такая несправедливость и бессовестное отношение к людям», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас семья Белинских готовится к очередному суду, который состоится 16 ноября в Челябинске. По словам главы семейства, ситуация омрачается тем, что в соседнем подъезде собираются лица без определенного места жительства и подростки, которые выбивают стекла и хулиганят.

В администрацию города Губкинского направлен запрос по данному вопросу. На момент выхода публикации ответ не предоставлен.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что мэрию Салехарда обязали выплатить компенсацию за жилье. Многодетная семья с 2011 года проживает на территории промышленной зоны.