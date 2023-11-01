В Челябинске на 108% взлетит ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье

В Челябинске платеж по ипотеке на вторичном рынке вырастет до 33,9 тысяч рублей

02 ноября 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

В городе платеж по ипотеке на вторичном рынке в среднем вырастет до 33,9 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на вторичном рынке жилья ежемесячный платеж по ипотечной ставке в среднем вырастет на 108%, что составит 33,9 тысячи рублей в месяц. О последствиях URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В ноябре 2023 года в Челябинске на вторичном рынке жилья ежемесячный платеж по ипотечной ставке в среднем вырастет на 108% до 33,9 тысячи рублей. Платеж за однокомнатную квартиру стоимостью 3,4 млн рублей приблизительно составит 39 тысяч рублей», — сообщила Шатрукова. В 2023 году рост ежемесячного ипотечного платежа на вторичном рынке в Челябинске стал самым внушительным среди других российских городов. Если в начале года при стоимости однокомнатной квартиры от 2,7 млн рублей ипотечный ежемесячный платеж составлял 19,6 тысячи рублей, то в ноябре стоимость «однушки» на вторичном рынке в городе уже составляет 3,4 млн рублей, а ежемесячный ипотечный платеж за нее — 39 тысяч рублей. Также президент гильдии риелторов отметила, на данный момент в Челябинской области ипотечные ставки начали расти во многих банках. В «Сбербанке» базовая ипотечная ставка на вторичное жилье с учетом рисков поднялась еще в октябре. Если говорить о банках «ВТБ», «Альфабанк» и других, то они уже отменяют ранее одобренные ипотечные кредиты и начинают пересмотр одобренных клиентов по новым условиям. По мнению Шатруковой, если ипотечная ставка на вторичном рынке недвижимости будет 17%, то появится колоссальный разрыв между ставками на квартиры в новостройках и жильем на вторичном рынке. В результате вторичный рынок еще больше просядет, в этом случае, для выравнивания общей ситуации начнут расти ипотечные ставки по господдержке на новое жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на вторичном рынке жилья ежемесячный платеж по ипотечной ставке в среднем вырастет на 108%, что составит 33,9 тысячи рублей в месяц. О последствиях URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В ноябре 2023 года в Челябинске на вторичном рынке жилья ежемесячный платеж по ипотечной ставке в среднем вырастет на 108% до 33,9 тысячи рублей. Платеж за однокомнатную квартиру стоимостью 3,4 млн рублей приблизительно составит 39 тысяч рублей», — сообщила Шатрукова. В 2023 году рост ежемесячного ипотечного платежа на вторичном рынке в Челябинске стал самым внушительным среди других российских городов. Если в начале года при стоимости однокомнатной квартиры от 2,7 млн рублей ипотечный ежемесячный платеж составлял 19,6 тысячи рублей, то в ноябре стоимость «однушки» на вторичном рынке в городе уже составляет 3,4 млн рублей, а ежемесячный ипотечный платеж за нее — 39 тысяч рублей. Также президент гильдии риелторов отметила, на данный момент в Челябинской области ипотечные ставки начали расти во многих банках. В «Сбербанке» базовая ипотечная ставка на вторичное жилье с учетом рисков поднялась еще в октябре. Если говорить о банках «ВТБ», «Альфабанк» и других, то они уже отменяют ранее одобренные ипотечные кредиты и начинают пересмотр одобренных клиентов по новым условиям. По мнению Шатруковой, если ипотечная ставка на вторичном рынке недвижимости будет 17%, то появится колоссальный разрыв между ставками на квартиры в новостройках и жильем на вторичном рынке. В результате вторичный рынок еще больше просядет, в этом случае, для выравнивания общей ситуации начнут расти ипотечные ставки по господдержке на новое жилье.