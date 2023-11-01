Рособрнадзор выявил нарушения в вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов

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Нарушения выявлены во всех 13 вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов на получение гражданства Фото:

В России выявлены нарушения во всех 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов, которые стремятся получить российское гражданство и разрешение на работу. Об этом рассказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова.

«Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу», — передает слова Кочетовой официальный сайт ведомства. Она добавила, что в связи с этим, генеральная прокуратура проводит соответствующую проверку.

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В России выявлены нарушения во всех 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов, которые стремятся получить российское гражданство и разрешение на работу. Об этом рассказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова. «Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу», — передает слова Кочетовой официальный сайт ведомства. Она добавила, что в связи с этим, генеральная прокуратура проводит соответствующую проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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