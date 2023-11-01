Рособрнадзор выявил нарушения в вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов 01 ноября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 + Нарушения выявлены во всех 13 вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов на получение гражданства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России выявлены нарушения во всех 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов, которые стремятся получить российское гражданство и разрешение на работу. Об этом рассказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова. «Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу», — передает слова Кочетовой официальный сайт ведомства. Она добавила, что в связи с этим, генеральная прокуратура проводит соответствующую проверку. В России выявлены нарушения во всех 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов, которые стремятся получить российское гражданство и разрешение на работу. Об этом рассказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова. «Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу», — передает слова Кочетовой официальный сайт ведомства. Она добавила, что в связи с этим, генеральная прокуратура проводит соответствующую проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям