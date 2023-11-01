Рособрнадзор выявил нарушения в вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов

Нарушения выявлены во всех 13 вузах РФ, где проходят экзамены для мигрантов на получение гражданства
В России выявлены нарушения во всех 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов, которые стремятся получить российское гражданство и разрешение на работу. Об этом рассказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова.
«Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, где проходят экзамены для мигрантов для получения гражданства РФ и разрешения на работу», —
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