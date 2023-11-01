Алексей Текслер подвел итоги своего рабочего визита в Златоуст
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 ноября по итогам своей рабочей поездки в Златоуст взял на личный контроль развитие города. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Златоуст один из самых главных центров развития, промышленных центров. Центров, где активно развивается туризм и другие направления. Буду лично контролировать развитие города», — заявил Текслер в своем telegram-канале.
Во время визита в Златоуст губернатор запустил новую центральную городскую котельную. Также он анонсировал реновацию медицины в городе из-за частых жалоб местных жителей.
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