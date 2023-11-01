Кардиолог Сангинов спас пассажирку в электричке «Нижний Тагил — Екатеринбург»

У пассажирки внезапно упало давление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врач-кардиолог из городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) Мукамил Сангинов полтора часа поддерживал работоспособность сердечно-сосудистой системы пассажирки, которая потеряла сознание в электричке. О подвиге медика рассказали в департаменте информационной политики.

«Одна из пассажирок электропоезда, следующего из Нижнего Тагила в столицу Среднего Урала, почувствовала себя плохо: женщина потеряла сознание, артериальное давление резко снизилось до критических цифр. Окружающие стали звать на помощь, и Мукамил Сангинов, к счастью, оказался неподалеку», — сообщили в ДИП. Состояние женщины поддерживали полтора часа подручными средствами: тонометром и горьким шоколадом.

После того как электричка оказалась на вокзале, пассажирку передали врачам. «В Екатеринбурге маму экстренно госпитализировали в кардиоцентр. Большое спасибо Мукамилу Зайниевичу за его профессионализм, внимание и доброту, которые спасли жизнь моего самого близкого человека», — рассказала дочь спасенной женщины. Сам врач коллегам о своем героизме не рассказал, а в ответ на слова благодарности смущенно улыбнулся.

Ранее фельдшер из Ревды Татьяна Беликова вовремя оказала помощь пассажирке самолета рейса, летевшего из Екатеринбурга в Сочи. У больной понизилось давление до 75 на 50, пульс был 40 ударов.

Мукамил Сангинов работает в ГБ №1 Нижнего Тагила около года Фото: департамент информационной политики