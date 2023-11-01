Челябинцы нарастят поставки продовольствия в страны Персидского залива

01 ноября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Челябинцы нарастят поставки продовольствия в страны Персидского залива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компании из Челябинской области нарастят поставки продовольствия в страны Персидского залива. Как URA.RU сообщили участники рынка, соответствующие переговоры прошли в Саудовской Аравии. «Готовимся к заключению шести новых крупных контрактов. Увеличатся объем и ассортимент поставок существующим потребителям. Также в портфеле заказов появились клиенты из новых для нас стран», — сообщил URA.RU директор по развитию бизнеса «Союзпищепрома» Павел Берестов. Сотрудничество со странами Персидского залива ведется на протяжении пяти лет. Собеседник рассказал URA.RU, что к продукции в арабских странах предъявляются повышенные требования. При том, что ассортимент должен быть халяльным, также от него ждут соответствия нормам здорового питания. Опыт производства халяльной продукции компания получила, делая поставки в Татарстан и Башкортостан. Специально для иностранных рынков «Союзпищепром» расширит присутствие экспортной марки Dr.Naturi. Учитывая запрос на полезное питание, растительное молоко и другие продукты поставят без сахара. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU рассказали, что переговоры о наращивании поставок провела также компания «Регион», развивающая марку «Увелка». Поставки осуществляются с ТЛК «Южноуральский» со станции Формачево в Увельском районе. Грузы следуют по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» через территорию Казахстана до Ирана. Кроме стран Персидского залива, товары отправляются в Индию, сообщила заместитель министр Инна Подшивалова. В августе ряд челябинских компаний пищевой промышленности представил также продукцию в Китае. Кроме указанных, это, в частности, «Макфа», «Ситно», «Сигма» и «Чебаркульская птица». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании из Челябинской области нарастят поставки продовольствия в страны Персидского залива. Как URA.RU сообщили участники рынка, соответствующие переговоры прошли в Саудовской Аравии. «Готовимся к заключению шести новых крупных контрактов. Увеличатся объем и ассортимент поставок существующим потребителям. Также в портфеле заказов появились клиенты из новых для нас стран», — сообщил URA.RU директор по развитию бизнеса «Союзпищепрома» Павел Берестов. Сотрудничество со странами Персидского залива ведется на протяжении пяти лет. Собеседник рассказал URA.RU, что к продукции в арабских странах предъявляются повышенные требования. При том, что ассортимент должен быть халяльным, также от него ждут соответствия нормам здорового питания. Опыт производства халяльной продукции компания получила, делая поставки в Татарстан и Башкортостан. Специально для иностранных рынков «Союзпищепром» расширит присутствие экспортной марки Dr.Naturi. Учитывая запрос на полезное питание, растительное молоко и другие продукты поставят без сахара. В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU рассказали, что переговоры о наращивании поставок провела также компания «Регион», развивающая марку «Увелка». Поставки осуществляются с ТЛК «Южноуральский» со станции Формачево в Увельском районе. Грузы следуют по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» через территорию Казахстана до Ирана. Кроме стран Персидского залива, товары отправляются в Индию, сообщила заместитель министр Инна Подшивалова. В августе ряд челябинских компаний пищевой промышленности представил также продукцию в Китае. Кроме указанных, это, в частности, «Макфа», «Ситно», «Сигма» и «Чебаркульская птица».