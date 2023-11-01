Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать участников беспорядков в Махачкале

01 ноября 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших беспорядки в Махачкале Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом он высказался в своих соцсетях. «Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов в соцсетях, передает Sport24 . Таким образом он поддержал призыв борца Махмуда Магомедова об амнистии для участников беспорядков. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу, а на фоне митинга в аэропорт прибыл спецназ. В результате беспорядков пострадали более 20 человек. Число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту возросло до 17, передает RT.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом он высказался в своих соцсетях. «Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов в соцсетях, передает Sport24. Таким образом он поддержал призыв борца Махмуда Магомедова об амнистии для участников беспорядков. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу, а на фоне митинга в аэропорт прибыл спецназ. В результате беспорядков пострадали более 20 человек. Число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту возросло до 17, передает RT.