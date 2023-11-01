Хабиб Нурмагомедов призвал не наказывать участников беспорядков в Махачкале

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Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, устроивших беспорядки в Махачкале Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом он высказался в своих соцсетях.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов в соцсетях, передает Sport24. Таким образом он поддержал призыв борца Махмуда Магомедова об амнистии для участников беспорядков.

Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу, а на фоне митинга в аэропорт прибыл спецназ. В результате беспорядков пострадали более 20 человек. Число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту возросло до 17, передает RT.

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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Об этом он высказался в своих соцсетях. «Аллах прощающий и любит прощающих», — написал Нурмагомедов в соцсетях, передает Sport24. Таким образом он поддержал призыв борца Махмуда Магомедова об амнистии для участников беспорядков. Ранее сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу, а на фоне митинга в аэропорт прибыл спецназ. В результате беспорядков пострадали более 20 человек. Число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту возросло до 17, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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