В Екатеринбурге кондуктор высадила 10-летнюю девочку из автобуса

01 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Валидатор не сработал, хотя на карте девочки были деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге высадили из автобуса №59 девочку, которая ехала к кардиологу. У 10-летнего ребенка не сработала карта, когда он попытался оплатить проезд через валидатор. Кондуктор принять платеж через терминал отказалась и попросила девочку выйти из общественного транспорта. Инцидент произошел днем 1 ноября, рассказала мама ребенка. «Ребенок ехал на прием к кардиологу. На карте у дочери были деньги, но кондуктор даже не пыталась провести оплату на терминале и попросила ребенка выйти», — пояснила мама девочки E1.RU. Девочка заявила кондуктору, что ее не имеют права высаживать, на что кондуктор ответила, что не хочет терять зарплату. Школьнице пришлось выйти на остановке Храм на Крови, прием у врача так и не состоялся. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга. Там подтвердили факт произошедшего. «Кондуктор приказом по предприятию привлечен к административной ответственности», — уточнили в мэрии. Ранее прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как девочку из Каменска-Уральского высадили из автобуса за проезд без билета. Инцидент произошел 27 сентября. В прокуратуре отметили, что ребенка до 16 лет не имеют права высадить из автобуса даже если у него нет денежных средств для оплаты проезда.

В Екатеринбурге высадили из автобуса №59 девочку, которая ехала к кардиологу. У 10-летнего ребенка не сработала карта, когда он попытался оплатить проезд через валидатор. Кондуктор принять платеж через терминал отказалась и попросила девочку выйти из общественного транспорта. Инцидент произошел днем 1 ноября, рассказала мама ребенка. «Ребенок ехал на прием к кардиологу. На карте у дочери были деньги, но кондуктор даже не пыталась провести оплату на терминале и попросила ребенка выйти», — пояснила мама девочки E1.RU. Девочка заявила кондуктору, что ее не имеют права высаживать, на что кондуктор ответила, что не хочет терять зарплату. Школьнице пришлось выйти на остановке Храм на Крови, прием у врача так и не состоялся. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Екатеринбурга. Там подтвердили факт произошедшего. «Кондуктор приказом по предприятию привлечен к административной ответственности», — уточнили в мэрии. Ранее прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как девочку из Каменска-Уральского высадили из автобуса за проезд без билета. Инцидент произошел 27 сентября. В прокуратуре отметили, что ребенка до 16 лет не имеют права высадить из автобуса даже если у него нет денежных средств для оплаты проезда.