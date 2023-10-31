31 октября 2023

В ЯНАО началась заготовка оленины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухня КМНС. Сургут, мясо, национальная кухня, сырая оленина, строгонина
В ЯНАО началась заготовка мяса северного оленя Фото:

В Ямало-Ненецком округе начался основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки. Об этом сообщает официальный сайт правительства ЯНАО.

«В этом году объем заготовки превысит 2 400 тонн оленины. Заготовкой оленины в регионе занимаются 15 сертифицированных объектов. Первыми к основному этапу приступили на убойно-холодильном комплексе „Юрибей“ в Ямальском районе. Чуть позже заработают комплексы в Яр-Сале и Сеяхе. В середине ноября, когда толщина льда на реках станет безопасной для перегона оленей, к ним присоединятся комплексы Тазовского, Пуровского, Шурышкарского и Надымского районов», — указано на официальном сайте правительства округа.

Там добавили, что в 2020 году по поручению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова минимальная стоимость мяса северного оленя, которое направляется в магазины и социальные учреждения округа, была увеличена со 170 до 450 рублей за килограмм. 58% всей оленины, которая производится в России, заготавливается на территории ЯНАО.

Ранее агентство писало о том, что ямальская оленина и консервы, производимые из нее, получили статус органической продукции. Упаковки с мясом северного оленя будут отмечены особым знаком качества.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямало-Ненецком округе начался основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки. Об этом сообщает официальный сайт правительства ЯНАО. «В этом году объем заготовки превысит 2 400 тонн оленины. Заготовкой оленины в регионе занимаются 15 сертифицированных объектов. Первыми к основному этапу приступили на убойно-холодильном комплексе „Юрибей“ в Ямальском районе. Чуть позже заработают комплексы в Яр-Сале и Сеяхе. В середине ноября, когда толщина льда на реках станет безопасной для перегона оленей, к ним присоединятся комплексы Тазовского, Пуровского, Шурышкарского и Надымского районов», — указано на официальном сайте правительства округа. Там добавили, что в 2020 году по поручению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова минимальная стоимость мяса северного оленя, которое направляется в магазины и социальные учреждения округа, была увеличена со 170 до 450 рублей за килограмм. 58% всей оленины, которая производится в России, заготавливается на территории ЯНАО. Ранее агентство писало о том, что ямальская оленина и консервы, производимые из нее, получили статус органической продукции. Упаковки с мясом северного оленя будут отмечены особым знаком качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...