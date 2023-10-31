В ЯНАО началась заготовка оленины

01 ноября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

В ЯНАО началась заготовка мяса северного оленя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ямало-Ненецком округе начался основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки. Об этом сообщает официальный сайт правительства ЯНАО. «В этом году объем заготовки превысит 2 400 тонн оленины. Заготовкой оленины в регионе занимаются 15 сертифицированных объектов. Первыми к основному этапу приступили на убойно-холодильном комплексе „Юрибей“ в Ямальском районе. Чуть позже заработают комплексы в Яр-Сале и Сеяхе. В середине ноября, когда толщина льда на реках станет безопасной для перегона оленей, к ним присоединятся комплексы Тазовского, Пуровского, Шурышкарского и Надымского районов», — указано на официальном сайте правительства округа. Там добавили, что в 2020 году по поручению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова минимальная стоимость мяса северного оленя, которое направляется в магазины и социальные учреждения округа, была увеличена со 170 до 450 рублей за килограмм. 58% всей оленины, которая производится в России, заготавливается на территории ЯНАО. Ранее агентство писало о том, что ямальская оленина и консервы, производимые из нее, получили статус органической продукции. Упаковки с мясом северного оленя будут отмечены особым знаком качества.

В Ямало-Ненецком округе начался основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки. Об этом сообщает официальный сайт правительства ЯНАО. «В этом году объем заготовки превысит 2 400 тонн оленины. Заготовкой оленины в регионе занимаются 15 сертифицированных объектов. Первыми к основному этапу приступили на убойно-холодильном комплексе „Юрибей“ в Ямальском районе. Чуть позже заработают комплексы в Яр-Сале и Сеяхе. В середине ноября, когда толщина льда на реках станет безопасной для перегона оленей, к ним присоединятся комплексы Тазовского, Пуровского, Шурышкарского и Надымского районов», — указано на официальном сайте правительства округа. Там добавили, что в 2020 году по поручению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова минимальная стоимость мяса северного оленя, которое направляется в магазины и социальные учреждения округа, была увеличена со 170 до 450 рублей за килограмм. 58% всей оленины, которая производится в России, заготавливается на территории ЯНАО. Ранее агентство писало о том, что ямальская оленина и консервы, производимые из нее, получили статус органической продукции. Упаковки с мясом северного оленя будут отмечены особым знаком качества.