В ЯНАО началась заготовка оленины

В Ямало-Ненецком округе начался основной этап заготовки мяса северного оленя для последующей переработки. Об этом сообщает официальный сайт правительства ЯНАО.
«В этом году объем заготовки превысит 2 400 тонн оленины. Заготовкой оленины в регионе занимаются 15 сертифицированных объектов. Первыми к основному этапу приступили на убойно-холодильном комплексе „Юрибей“ в Ямальском районе. Чуть позже заработают комплексы в Яр-Сале и Сеяхе. В середине ноября, когда толщина льда на реках станет безопасной для перегона оленей, к ним присоединятся комплексы Тазовского, Пуровского, Шурышкарского и Надымского районов», — указано на официальном сайте правительства округа.
Там добавили, что в 2020 году по поручению главы ЯНАО Дмитрия Артюхова минимальная стоимость мяса северного оленя, которое направляется в магазины и социальные учреждения округа, была увеличена со 170 до 450 рублей за килограмм. 58% всей оленины, которая производится в России, заготавливается на территории ЯНАО.
Ранее агентство писало о том, что ямальская оленина и консервы, производимые из нее, получили статус органической продукции. Упаковки с мясом северного оленя будут отмечены особым знаком качества.
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