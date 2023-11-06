06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Компания, которую возглавляет экс-замгубернатора Воробьев, отремонтирует курганские дороги

«Новосибирскавтодор» займется ремонтом дорог в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , каток, щебень, асфальт, дорога, ремонт дорог, закатка асфальта
Новосибирская компания отремонтирует дороги в Курганской области за 103,6 млн рублей Фото:

Компания «Новосибирскавтодор», которой управляет бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, займется ремонтом дороги в Варгашинском округе. Информация об этом размещена в документах предприятия на сервисе СБИС.

«Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог в Варгашинском округе. Подрядчик: АО „Новосибирскавтодор“, г. Новосибирск. Цена контракта: 103 664 019 рублей», — говорится в документации.

Согласно контракту, предприятие «Новосибирскавтодор» должно будет отремонтировать два участка автомобильных дорог в рабочем поселке Варгаши — по улицам Объездная Южная и Чернышевского. Срок окончания работ до 31 декабря 2024 года.

Бывший курганский чиновник Анатолий Воробьев возглавил дорожную компанию «Новосибирскавтодор» в конце февраля 2022 года. В должности гендиректора предприятия он заменил ушедшего на другое место работы Юрия Бондаренко. На посту замгубернатора Курганской области Воробьев проработал более трех лет.

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Компания «Новосибирскавтодор», которой управляет бывший заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев, займется ремонтом дороги в Варгашинском округе. Информация об этом размещена в документах предприятия на сервисе СБИС. «Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог в Варгашинском округе. Подрядчик: АО „Новосибирскавтодор“, г. Новосибирск. Цена контракта: 103 664 019 рублей», — говорится в документации. Согласно контракту, предприятие «Новосибирскавтодор» должно будет отремонтировать два участка автомобильных дорог в рабочем поселке Варгаши — по улицам Объездная Южная и Чернышевского. Срок окончания работ до 31 декабря 2024 года. Бывший курганский чиновник Анатолий Воробьев возглавил дорожную компанию «Новосибирскавтодор» в конце февраля 2022 года. В должности гендиректора предприятия он заменил ушедшего на другое место работы Юрия Бондаренко. На посту замгубернатора Курганской области Воробьев проработал более трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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