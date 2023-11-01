Арестович будет баллотироваться на следующих президентских выборах

Алексей Арестович примет участие в выборах президента Украины
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах. Об этом он сообщил изданию «Интерфакс-Украина».
«Да, буду выдвигаться», — сказал Арестович, отвечая на вопрос журналиста издания. Ранее он представил политическую программу для Украины из 14 пунктов.
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