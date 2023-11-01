Арестович будет баллотироваться на следующих президентских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович, stock
Алексей Арестович примет участие в выборах президента Украины Фото:

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах. Об этом он сообщил изданию «Интерфакс-Украина».

«Да, буду выдвигаться», — сказал Арестович, отвечая на вопрос журналиста издания. Ранее он представил политическую программу для Украины из 14 пунктов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о намерениях баллотироваться на следующих президентских выборах. Об этом он сообщил изданию «Интерфакс-Украина». «Да, буду выдвигаться», — сказал Арестович, отвечая на вопрос журналиста издания. Ранее он представил политическую программу для Украины из 14 пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...