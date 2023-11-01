Бывший союзник Зеленского хочет сместить его с поста президента Украины

Арестович объявил о своем участии в президентских выборах на Украине

01 ноября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович станет конкурентом Владимира Зеленского на выборах президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о своих намерениях участвовать в следующих президентских выборах. В своей предвыборной программе политик предложил Украине отказаться от потерянных территорий и проведение реформ во многих сферах. URA.RU подробно рассказывает о будущем сопернике действующего главы Украины Владимира Зеленского на предстоящих выборах. Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в Цители-Цкаро в Грузии. Затем его семья переехала на Украину, где он окончил школу и поступил на биологический факультет университета. Позже поступил в Одесский институт Сухопутных войск и получил диплом военного переводчика. Служил в структурах Министерства обороны Украины и уволился в 2005 году. После увольнения, он начал сниматься в рекламе и кино, участвовал в нескольких фильмах. Свою политическую карьеру начал в 2005 году. В начале 2022 года Алексей Арестович планировал покинуть политику, но после того, как Россия начала спецоперацию, он стал советником главы офиса президента Украины и официальным спикером власти. На посту советника Арестович время от времени призывал «перестать ненавидеть русских». Однако 19 августа стало известно, что он уволился со своей должности. Сам политик объяснил свое увольнение слабостью власти. После ухода с поста советника Арестович назвал президента Украины Владимира Зеленского «одиноким диктатором» и сравнил его с основателем Третьего Рейха Адольфом Гитлером. Также экс-советник критиковал украинского лидера за его стремление к пиару и необходимость показать достижения, даже если они бесполезны. Он приводил в пример требования Зеленского удерживать Бахмут до самого конца, несмотря на то, что это не было выгодно для ВСУ со стратегической точки зрения. Алексей Арестович в среду опубликовал в социальных сетях предложения по проведению реформ на Украине. Он подтвердил, что данные предложения являются его предвыборной программой. Экс-советник предлагает реформирование экономики, судебной и пенсионной системы, а также изменения в образовательной сфере на Украине. Он также выделяет два ключевых пункта: переход ВСУ к стратегической обороне на фронте и изменение кадровой политики в армии для сохранения жизней и развития специалистов. Арестович пригласил специалистов и общественность принять участие в обсуждении и предложить свои мнения, советы и критику. Следующие президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Это будут восьмые президентские выборы в истории страны. Однако, в случае продолжения украинского конфликта, дата выборов может быть перенесена в соответствии с украинской конституцией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о своих намерениях участвовать в следующих президентских выборах. В своей предвыборной программе политик предложил Украине отказаться от потерянных территорий и проведение реформ во многих сферах. URA.RU подробно рассказывает о будущем сопернике действующего главы Украины Владимира Зеленского на предстоящих выборах. Алексей Арестович родился 3 августа 1975 года в Цители-Цкаро в Грузии. Затем его семья переехала на Украину, где он окончил школу и поступил на биологический факультет университета. Позже поступил в Одесский институт Сухопутных войск и получил диплом военного переводчика. Служил в структурах Министерства обороны Украины и уволился в 2005 году. После увольнения, он начал сниматься в рекламе и кино, участвовал в нескольких фильмах. Свою политическую карьеру начал в 2005 году. В начале 2022 года Алексей Арестович планировал покинуть политику, но после того, как Россия начала спецоперацию, он стал советником главы офиса президента Украины и официальным спикером власти. На посту советника Арестович время от времени призывал «перестать ненавидеть русских». Однако 19 августа стало известно, что он уволился со своей должности. Сам политик объяснил свое увольнение слабостью власти. После ухода с поста советника Арестович назвал президента Украины Владимира Зеленского «одиноким диктатором» и сравнил его с основателем Третьего Рейха Адольфом Гитлером. Также экс-советник критиковал украинского лидера за его стремление к пиару и необходимость показать достижения, даже если они бесполезны. Он приводил в пример требования Зеленского удерживать Бахмут до самого конца, несмотря на то, что это не было выгодно для ВСУ со стратегической точки зрения. Алексей Арестович в среду опубликовал в социальных сетях предложения по проведению реформ на Украине. Он подтвердил, что данные предложения являются его предвыборной программой. Экс-советник предлагает реформирование экономики, судебной и пенсионной системы, а также изменения в образовательной сфере на Украине. Он также выделяет два ключевых пункта: переход ВСУ к стратегической обороне на фронте и изменение кадровой политики в армии для сохранения жизней и развития специалистов. Арестович пригласил специалистов и общественность принять участие в обсуждении и предложить свои мнения, советы и критику. Следующие президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Это будут восьмые президентские выборы в истории страны. Однако, в случае продолжения украинского конфликта, дата выборов может быть перенесена в соответствии с украинской конституцией.