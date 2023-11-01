01 ноября 2023

В Пермском крае остановили набор в ЧВК «Вагнер»

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, символ  v, чвк вагнер, шеврон v, шеврон чвк вагнер
Набор приостановили до особых распоряжений Фото:

В Пермском крае временно приостановили набор в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в официальном telegram-канале компании.

«Набор временно приостановлен. Ждем особых распоряжений», — сообщили в канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь».

Набор в компанию возобновился 31 октября. Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, непогашенной судимости или розыска по РФ. Сам контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК от 20 до 55 лет.

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В Пермском крае временно приостановили набор в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в официальном telegram-канале компании. «Набор временно приостановлен. Ждем особых распоряжений», — сообщили в канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Набор в компанию возобновился 31 октября. Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, непогашенной судимости или розыска по РФ. Сам контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК от 20 до 55 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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