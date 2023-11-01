В Пермском крае остановили набор в ЧВК «Вагнер»

Набор приостановили до особых распоряжений
В Пермском крае временно приостановили набор в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в официальном telegram-канале компании.
«Набор временно приостановлен. Ждем особых распоряжений», — сообщили в канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь».
Набор в компанию возобновился 31 октября. Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, непогашенной судимости или розыска по РФ. Сам контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК от 20 до 55 лет.
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