В Пермском крае остановили набор в ЧВК «Вагнер»

02 ноября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Набор приостановили до особых распоряжений Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае временно приостановили набор в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в официальном telegram-канале компании. «Набор временно приостановлен. Ждем особых распоряжений», — сообщили в канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Набор в компанию возобновился 31 октября. Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, непогашенной судимости или розыска по РФ. Сам контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК от 20 до 55 лет.

В Пермском крае временно приостановили набор в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в официальном telegram-канале компании. «Набор временно приостановлен. Ждем особых распоряжений», — сообщили в канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь». Набор в компанию возобновился 31 октября. Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, непогашенной судимости или розыска по РФ. Сам контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК от 20 до 55 лет.