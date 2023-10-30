30 октября 2023

ЧВК «Вагнер» спустя три месяца возобновила набор бойцов в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, пьянство, жест руками, алкоголь, собутыльник, джамбо, на расслабоне
ЧВК «Вагнер» принимает на службу кандидатов в возрасте от 20 до 55 лет Фото:

В Перми возобновился набор желающих поступить на службу в ряды частной военной компании «Вагнер». Условия приема в ЧВК объяснили авторы telegram-канала «Прикамские витязи», связанные компанией.

«Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК в возрасте от 20 до 55 лет. Подписание контракта после утверждения на должность в первый же день. Обязательное обучение в течение месяца», — говорится в telegram-канале «Прикамские витязи».

Уточняется также, что теперь «группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии». У кандидатов не должно быть психических отклонений и серьезных медицинских заболеваний.

Официальный представитель ЧВК в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию о наборе бойцов. «Сотрудники группы „Вагнер“ будут решать задачи как в зоне СВО, так и в странах дальнего зарубежья», — пояснил представитель частной военной компании. В конце июля ЧВК «Вагнер» приостановила набор кандидатов в Прикамье. Осенью представители указанной компании в регионе призвали земляков поступить на службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми возобновился набор желающих поступить на службу в ряды частной военной компании «Вагнер». Условия приема в ЧВК объяснили авторы telegram-канала «Прикамские витязи», связанные компанией. «Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК в возрасте от 20 до 55 лет. Подписание контракта после утверждения на должность в первый же день. Обязательное обучение в течение месяца», — говорится в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что теперь «группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии». У кандидатов не должно быть психических отклонений и серьезных медицинских заболеваний. Официальный представитель ЧВК в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию о наборе бойцов. «Сотрудники группы „Вагнер“ будут решать задачи как в зоне СВО, так и в странах дальнего зарубежья», — пояснил представитель частной военной компании. В конце июля ЧВК «Вагнер» приостановила набор кандидатов в Прикамье. Осенью представители указанной компании в регионе призвали земляков поступить на службу в ряды Вооруженных сил РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...