ЧВК «Вагнер» спустя три месяца возобновила набор бойцов в Перми

31 октября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» принимает на службу кандидатов в возрасте от 20 до 55 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми возобновился набор желающих поступить на службу в ряды частной военной компании «Вагнер». Условия приема в ЧВК объяснили авторы telegram-канала «Прикамские витязи», связанные компанией. «Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК в возрасте от 20 до 55 лет. Подписание контракта после утверждения на должность в первый же день. Обязательное обучение в течение месяца», — говорится в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что теперь «группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии». У кандидатов не должно быть психических отклонений и серьезных медицинских заболеваний. Официальный представитель ЧВК в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию о наборе бойцов. «Сотрудники группы „Вагнер“ будут решать задачи как в зоне СВО, так и в странах дальнего зарубежья», — пояснил представитель частной военной компании. В конце июля ЧВК «Вагнер» приостановила набор кандидатов в Прикамье. Осенью представители указанной компании в регионе призвали земляков поступить на службу в ряды Вооруженных сил РФ.

В Перми возобновился набор желающих поступить на службу в ряды частной военной компании «Вагнер». Условия приема в ЧВК объяснили авторы telegram-канала «Прикамские витязи», связанные компанией. «Идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых сотрудников. У кандидата не должно быть надзора, подписки о невыезде, розыска по РФ или непогашенной судимости. Контракт заключается со всеми категориями бойцов ЧВК в возрасте от 20 до 55 лет. Подписание контракта после утверждения на должность в первый же день. Обязательное обучение в течение месяца», — говорится в telegram-канале «Прикамские витязи». Уточняется также, что теперь «группа „Вагнер“ официально становится подразделением Росгвардии». У кандидатов не должно быть психических отклонений и серьезных медицинских заболеваний. Официальный представитель ЧВК в беседе с корреспондентом URA.RU подтвердил информацию о наборе бойцов. «Сотрудники группы „Вагнер“ будут решать задачи как в зоне СВО, так и в странах дальнего зарубежья», — пояснил представитель частной военной компании. В конце июля ЧВК «Вагнер» приостановила набор кандидатов в Прикамье. Осенью представители указанной компании в регионе призвали земляков поступить на службу в ряды Вооруженных сил РФ.