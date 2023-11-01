01 ноября 2023

Посол РФ в Израиле раскрыл, когда эвакуируют россиян из сектора Газа

Посол Викторов: россиян эвакуируют из сектора Газа, когда откроют границу
© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
РФ планирует эвакуировать россиян из сектора Газа, когда откроют пограничный переход Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти РФ готовы приступить к эвакуации людей с российским паспортом из сектора Газа, как только для них откроют границу. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести порядка 600 российских граждан», — сказал дипломат в эфире телеканала «Звезда». По его словам, эвакуации также ждут более 300 граждан стран СНГ. После открытия перехода все они будут выведены из Газы, заявил дипломат.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявляла, что в списке РФ на эвакуацию есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины, всего около 400 человек. При этом власти России уже передали всю информацию по гражданам, которые хотят выехать из сектора Газа, властям соответствующих стран, передает МК.RU.

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Власти РФ готовы приступить к эвакуации людей с российским паспортом из сектора Газа, как только для них откроют границу. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. «Мы активно работаем с египетскими властями для того, чтобы вывести порядка 600 российских граждан», — сказал дипломат в эфире телеканала «Звезда». По его словам, эвакуации также ждут более 300 граждан стран СНГ. После открытия перехода все они будут выведены из Газы, заявил дипломат. Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявляла, что в списке РФ на эвакуацию есть граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины, всего около 400 человек. При этом власти России уже передали всю информацию по гражданам, которые хотят выехать из сектора Газа, властям соответствующих стран, передает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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