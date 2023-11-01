В Тюмени почти на четыре с половиной часа задержали рейс до Турции

02 ноября 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Авиакомпания Turkish Airlines почти на четыре с половиной часа задержала Тюмени — Антальи Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Авиакомпания Turkish Airlines почти на четыре с половиной часа задержала в Тюмени рейс до Антальи (Турция). Об этом сообщает на сайте аэропорта Рощино. «Рейс TK-3973 Тюмень — Анталья. По расписанию самолет должен был вылететь в 02:25, однако выдвинется в 06:55. Перелет осуществляет авиакомпания Turkish Airlines», — указано на сайте воздушной гавани. О причинах задержки не сообщается. Также указано, что задерживается рейс на прилет в Тюмень из Антальи. Самолет рейса TK-3972 должен был вылететь в 01:30, однако полетит только в 05:15. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Тюмени задержали авиарейс компании «Азимут» до Минеральных воды и обратно. По данным справочной службы Рощино, такая ситуация произошла из-за метеоусловий в аэропорту отправления.

Авиакомпания Turkish Airlines почти на четыре с половиной часа задержала в Тюмени рейс до Антальи (Турция). Об этом сообщает на сайте аэропорта Рощино. «Рейс TK-3973 Тюмень — Анталья. По расписанию самолет должен был вылететь в 02:25, однако выдвинется в 06:55. Перелет осуществляет авиакомпания Turkish Airlines», — указано на сайте воздушной гавани. О причинах задержки не сообщается. Также указано, что задерживается рейс на прилет в Тюмень из Антальи. Самолет рейса TK-3972 должен был вылететь в 01:30, однако полетит только в 05:15. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее в Тюмени задержали авиарейс компании «Азимут» до Минеральных воды и обратно. По данным справочной службы Рощино, такая ситуация произошла из-за метеоусловий в аэропорту отправления.