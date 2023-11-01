01 ноября 2023

В Екатеринбурге месяц ищут мужчину с татуировкой на шее. Фото

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Пермский инженерно-промышленный форум ПИПФ 2022. Пермь, тату на шее
Местонахождение мужчины неизвестно с 1 октября Фото:

В Екатеринбурге пропал Евгений Минов. С 1 октября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».

«36-летний Минов Евгений Сергеевич пропал 1 октября в Екатеринбурге. Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, имеются залысины, карие глаза. Из особых примет у мужчины татуировка в виде надписи на шее и „рукав“ на правой руке», — сообщается в группе поискового отряда соцсети «ВКонтакте».

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону 112. Либо обратиться по номеру руководителя отряда Наталии 8 (900) 044-02-20.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге пропал Евгений Минов. С 1 октября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв». «36-летний Минов Евгений Сергеевич пропал 1 октября в Екатеринбурге. Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, имеются залысины, карие глаза. Из особых примет у мужчины татуировка в виде надписи на шее и „рукав“ на правой руке», — сообщается в группе поискового отряда соцсети «ВКонтакте». Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону 112. Либо обратиться по номеру руководителя отряда Наталии 8 (900) 044-02-20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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