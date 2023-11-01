Местонахождение мужчины неизвестно с 1 октября
В Екатеринбурге пропал Евгений Минов. С 1 октября его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Прорыв».
«36-летний Минов Евгений Сергеевич пропал 1 октября в Екатеринбурге. Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, имеются залысины, карие глаза. Из особых примет у мужчины татуировка в виде надписи на шее и „рукав“ на правой руке», — сообщается в группе поискового отряда соцсети «ВКонтакте».
Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по телефону 112. Либо обратиться по номеру руководителя отряда Наталии 8 (900) 044-02-20.
Ориентировка на пропавшего мужчину
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!