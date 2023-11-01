«ЮграМегаСпорт» планирует за миллионы приобрести спортивный инвентарь

«ЮграМегаСпорт» планирует приобрести инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейший организатор спортивных и культурно-массовых событий «ЮграМегаСпорт» ищет поставщика для покупки инвентаря для игры в хоккей с шайбой и мячом. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». Начальная цена — 7,7 млн рублей.

«Необходим инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом, а именно одна аналитическая тренировочная бросковая зона и один хоккейный беговой тренажер. Поставка товара на объект должна быть осуществлена одной партией в течение 21 календарного дня с момента заключения настоящего Договора. Цена — 7,7 млн рублей», — указано в документе.

Подать заявку можно с 1 ноябрь. Поставщика планируют объявить уже 10 ноября.

Ранее правительство ХМАО выбрало нового руководителя «ЮграМегаСпорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. На эту должность назначили Артема Сухорущенко, который являлся штатным сотрудником с 2011 года.