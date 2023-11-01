01 ноября 2023

«ЮграМегаСпорт» планирует за миллионы приобрести спортивный инвентарь

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, клюшки, шайба, хоккей
«ЮграМегаСпорт» планирует приобрести инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом Фото:

Крупнейший организатор спортивных и культурно-массовых событий «ЮграМегаСпорт» ищет поставщика для покупки инвентаря для игры в хоккей с шайбой и мячом. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». Начальная цена — 7,7 млн рублей.

«Необходим инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом, а именно одна аналитическая тренировочная бросковая зона и один хоккейный беговой тренажер. Поставка товара на объект должна быть осуществлена одной партией в течение 21 календарного дня с момента заключения настоящего Договора. Цена — 7,7 млн рублей», — указано в документе.

Подать заявку можно с 1 ноябрь. Поставщика планируют объявить уже 10 ноября.

Ранее правительство ХМАО выбрало нового руководителя «ЮграМегаСпорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. На эту должность назначили Артема Сухорущенко, который являлся штатным сотрудником с 2011 года.

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Крупнейший организатор спортивных и культурно-массовых событий «ЮграМегаСпорт» ищет поставщика для покупки инвентаря для игры в хоккей с шайбой и мячом. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале «Госзакупки». Начальная цена — 7,7 млн рублей. «Необходим инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом, а именно одна аналитическая тренировочная бросковая зона и один хоккейный беговой тренажер. Поставка товара на объект должна быть осуществлена одной партией в течение 21 календарного дня с момента заключения настоящего Договора. Цена — 7,7 млн рублей», — указано в документе. Подать заявку можно с 1 ноябрь. Поставщика планируют объявить уже 10 ноября. Ранее правительство ХМАО выбрало нового руководителя «ЮграМегаСпорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. На эту должность назначили Артема Сухорущенко, который являлся штатным сотрудником с 2011 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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