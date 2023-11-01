01 ноября 2023

Екатеринбуржцы сделали установку, увеличивающую огневую мощь артиллерии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разработчики сделали треногу для установки трубы под реактивные ракеты 122 калибра (фото из архива) Фото:

Компания из Екатеринбурга BRT презентовала разработку для бойцов на СВО, получившую название «Козерог». Это тренога для установки трубы под реактивные ракеты 122 калибра — «Града» или «Торнадо». Ее фугасная мощь сравнима с мощью мины «Тюльпан», рассказал URA.RU директор компании Евгений Новосельцев.

«С подобной консолью применять ракеты можно достаточно широко: прямой наводкой, по классической траектории 45-50° и по навесной, минометной. Установка очень удобная, простая, легко маскируется. Ее можно устанавливать в любом месте, не боясь, что она будет обнаружена. Вести огонь можно с нескольких установок одновременно, тем самым увеличивая огневую мощь передовых подразделений, которые находятся на линии соприкосновении», — поделился Новосельцев.

Теперь BRT планирует доработать треногу, чтобы она могла удерживать боевые части ракет не только с 6 кг тротила, но и с 30 кг. Такая модификация пригодится для стрельбы прямой наводкой в условиях, к примеру, городских боев на дистанции до 500 метров.

С самого начала в зоне СВО находится главный инженер-конструктор предприятия Иван Порядин. Сейчас он командир разведгруппы 150 мотострелковой дивизии и вместе со своими бойцами первым тестирует разработки предприятия. Более того, эти разработки рождаются именно из его запросов.

«Козерог» уже применили в боях под Бахмутом. Бойцы отмечают, что работают треноги на отлично. «Граники пристрелял — огонь! Все, что говорили — все накрывал. Короче все сработано вообще на супер отлично», — делится боец с позывным «Байкал».

Ранее URA.RU сообщало о том, что компания BRT наладила выпуск дульных тормозов, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Также агентство делилось историей Ивана Порядина, который уже несколько раз отправлялся на фронт.

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Компания из Екатеринбурга BRT презентовала разработку для бойцов на СВО, получившую название «Козерог». Это тренога для установки трубы под реактивные ракеты 122 калибра — «Града» или «Торнадо». Ее фугасная мощь сравнима с мощью мины «Тюльпан», рассказал URA.RU директор компании Евгений Новосельцев. «С подобной консолью применять ракеты можно достаточно широко: прямой наводкой, по классической траектории 45-50° и по навесной, минометной. Установка очень удобная, простая, легко маскируется. Ее можно устанавливать в любом месте, не боясь, что она будет обнаружена. Вести огонь можно с нескольких установок одновременно, тем самым увеличивая огневую мощь передовых подразделений, которые находятся на линии соприкосновении», — поделился Новосельцев. Теперь BRT планирует доработать треногу, чтобы она могла удерживать боевые части ракет не только с 6 кг тротила, но и с 30 кг. Такая модификация пригодится для стрельбы прямой наводкой в условиях, к примеру, городских боев на дистанции до 500 метров. С самого начала в зоне СВО находится главный инженер-конструктор предприятия Иван Порядин. Сейчас он командир разведгруппы 150 мотострелковой дивизии и вместе со своими бойцами первым тестирует разработки предприятия. Более того, эти разработки рождаются именно из его запросов. «Козерог» уже применили в боях под Бахмутом. Бойцы отмечают, что работают треноги на отлично. «Граники пристрелял — огонь! Все, что говорили — все накрывал. Короче все сработано вообще на супер отлично», — делится боец с позывным «Байкал». Ранее URA.RU сообщало о том, что компания BRT наладила выпуск дульных тормозов, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Также агентство делилось историей Ивана Порядина, который уже несколько раз отправлялся на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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