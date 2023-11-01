Екатеринбуржцы сделали установку, увеличивающую огневую мощь артиллерии. Видео

02 ноября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Разработчики сделали треногу для установки трубы под реактивные ракеты 122 калибра (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания из Екатеринбурга BRT презентовала разработку для бойцов на СВО, получившую название «Козерог». Это тренога для установки трубы под реактивные ракеты 122 калибра — «Града» или «Торнадо». Ее фугасная мощь сравнима с мощью мины «Тюльпан», рассказал URA.RU директор компании Евгений Новосельцев. «С подобной консолью применять ракеты можно достаточно широко: прямой наводкой, по классической траектории 45-50° и по навесной, минометной. Установка очень удобная, простая, легко маскируется. Ее можно устанавливать в любом месте, не боясь, что она будет обнаружена. Вести огонь можно с нескольких установок одновременно, тем самым увеличивая огневую мощь передовых подразделений, которые находятся на линии соприкосновении», — поделился Новосельцев. Теперь BRT планирует доработать треногу, чтобы она могла удерживать боевые части ракет не только с 6 кг тротила, но и с 30 кг. Такая модификация пригодится для стрельбы прямой наводкой в условиях, к примеру, городских боев на дистанции до 500 метров. С самого начала в зоне СВО находится главный инженер-конструктор предприятия Иван Порядин. Сейчас он командир разведгруппы 150 мотострелковой дивизии и вместе со своими бойцами первым тестирует разработки предприятия. Более того, эти разработки рождаются именно из его запросов. «Козерог» уже применили в боях под Бахмутом. Бойцы отмечают, что работают треноги на отлично. «Граники пристрелял — огонь! Все, что говорили — все накрывал. Короче все сработано вообще на супер отлично», — делится боец с позывным «Байкал». Ранее URA.RU сообщало о том, что компания BRT наладила выпуск дульных тормозов, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Также агентство делилось историей Ивана Порядина, который уже несколько раз отправлялся на фронт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания из Екатеринбурга BRT презентовала разработку для бойцов на СВО, получившую название «Козерог». Это тренога для установки трубы под реактивные ракеты 122 калибра — «Града» или «Торнадо». Ее фугасная мощь сравнима с мощью мины «Тюльпан», рассказал URA.RU директор компании Евгений Новосельцев. «С подобной консолью применять ракеты можно достаточно широко: прямой наводкой, по классической траектории 45-50° и по навесной, минометной. Установка очень удобная, простая, легко маскируется. Ее можно устанавливать в любом месте, не боясь, что она будет обнаружена. Вести огонь можно с нескольких установок одновременно, тем самым увеличивая огневую мощь передовых подразделений, которые находятся на линии соприкосновении», — поделился Новосельцев. Теперь BRT планирует доработать треногу, чтобы она могла удерживать боевые части ракет не только с 6 кг тротила, но и с 30 кг. Такая модификация пригодится для стрельбы прямой наводкой в условиях, к примеру, городских боев на дистанции до 500 метров. С самого начала в зоне СВО находится главный инженер-конструктор предприятия Иван Порядин. Сейчас он командир разведгруппы 150 мотострелковой дивизии и вместе со своими бойцами первым тестирует разработки предприятия. Более того, эти разработки рождаются именно из его запросов. «Козерог» уже применили в боях под Бахмутом. Бойцы отмечают, что работают треноги на отлично. «Граники пристрелял — огонь! Все, что говорили — все накрывал. Короче все сработано вообще на супер отлично», — делится боец с позывным «Байкал». Ранее URA.RU сообщало о том, что компания BRT наладила выпуск дульных тормозов, которые выполняют функцию звуко- и пламегасителя на стрелковом оружии. Также агентство делилось историей Ивана Порядина, который уже несколько раз отправлялся на фронт.