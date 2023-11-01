В Тюмени на реставрацию могил и церковной живописи выделено более 170 млн рублей

Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области в 2023 году на работы по сохранению объектов культурного наследия. В рамках реализации региональной госпрограммы в текущем году продолжаются работы на пяти объектах», — сообщили в инфоцентре властей.
Мероприятия проводятся на следующих объектах:
- реставрация живописи в Церкви Спаса в Тюмени;
- разработка проекта реставрации объекта «Гостиный двор новый» (Тобольск, Базарная площадь, 11);
- разработаны проекты реставрации в отношении 13 могил, расположенных на Завальном кладбище в Тобольске;
- проведены противоаварийные работы в старинном жилом доме по адресу Семакова, 7 (Тобольск);
- продолжаются противоаварийные работы на аналогичном объекте по Семакова, 8.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в Совете Федерации. В своем докладе глава региона попросил сенаторов помочь Тюмени финансированием на сохранение объектов культурного наследия.
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