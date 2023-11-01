01 ноября 2023

В Тюмени на реставрацию могил и церковной живописи выделено более 170 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Ангелы и другие жители Земли» на открытии музея наивного искусства. Екатеринбург, икона, реставрация иконы
Реставрационные работы финансируют из бюджета области Фото:

Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области в 2023 году на работы по сохранению объектов культурного наследия. В рамках реализации региональной госпрограммы в текущем году продолжаются работы на пяти объектах», — сообщили в инфоцентре властей.

Мероприятия проводятся на следующих объектах:

  • реставрация живописи в Церкви Спаса в Тюмени;
  • разработка проекта реставрации объекта «Гостиный двор новый» (Тобольск, Базарная площадь, 11);
  • разработаны проекты реставрации в отношении 13 могил, расположенных на Завальном кладбище в Тобольске;
  • проведены противоаварийные работы в старинном жилом доме по адресу Семакова, 7 (Тобольск);
  • продолжаются противоаварийные работы на аналогичном объекте по Семакова, 8.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в Совете Федерации. В своем докладе глава региона попросил сенаторов помочь Тюмени финансированием на сохранение объектов культурного наследия.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области в 2023 году на работы по сохранению объектов культурного наследия. В рамках реализации региональной госпрограммы в текущем году продолжаются работы на пяти объектах», — сообщили в инфоцентре властей. Мероприятия проводятся на следующих объектах: Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор выступил в Совете Федерации. В своем докладе глава региона попросил сенаторов помочь Тюмени финансированием на сохранение объектов культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...