На реставрацию могил известных тоболяков потратят больше 26 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Тобольска потратят более 26 млн рублей на реставрацию могил известных горожан — писателей Михаила Знаменского и Петра Ершова, историка и поэта Петра Словцова и других знаменитостей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Объекты: могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича и прочих. Цена: 26 481 360 рублей», — говорится в документах закупки.

Также реставрация ждут следующие захоронения:

могилы декабристов Семена Краснокутского, Александра Муравьева, Фердинанда Вольфа, Флеганта Башмакова и Степана Семенова;

поэтов Вильгельма Кюхельбекера, Александра Барятинского и Павла Грабовского;

исследователя Сибири Дунина-Горкавича;

директора Тобольской классической гимназии Ивана Менделеева.

На каждом захоронении установят новые основания, отреставрируют памятники, сделают ограды и мраморную облицовку. А на могиле Михаила Знаменского еще и установят скульптуру писателя. Работы будут проходить поэтапно, полностью их закончат к октябрю 2024 года.