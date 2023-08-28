Власти Тобольска потратят миллионы рублей на обновление могил знаменитостей. Скрин

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Родительский день. Северное и Широкореченское кладбища. Екатеринбург, могилы, реставрация
На реставрацию могил известных тоболяков потратят больше 26 млн рублей Фото:

Власти Тобольска потратят более 26 млн рублей на реставрацию могил известных горожан — писателей Михаила Знаменского и Петра Ершова, историка и поэта Петра Словцова и других знаменитостей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Объекты: могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича и прочих. Цена: 26 481 360 рублей», — говорится в документах закупки.

Также реставрация ждут следующие захоронения:

  • могилы декабристов Семена Краснокутского, Александра Муравьева, Фердинанда Вольфа, Флеганта Башмакова и Степана Семенова;
  • поэтов Вильгельма Кюхельбекера, Александра Барятинского и Павла Грабовского;
  • исследователя Сибири Дунина-Горкавича;
  • директора Тобольской классической гимназии Ивана Менделеева.

На каждом захоронении установят новые основания, отреставрируют памятники, сделают ограды и мраморную облицовку. А на могиле Михаила Знаменского еще и установят скульптуру писателя. Работы будут проходить поэтапно, полностью их закончат к октябрю 2024 года.

На могиле Михаила Знаменского установят скульптуру писателя
На могиле Михаила Знаменского установят скульптуру писателя

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Власти Тобольска потратят более 26 млн рублей на реставрацию могил известных горожан — писателей Михаила Знаменского и Петра Ершова, историка и поэта Петра Словцова и других знаменитостей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. «Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Объекты: могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича и прочих. Цена: 26 481 360 рублей», — говорится в документах закупки. Также реставрация ждут следующие захоронения: На каждом захоронении установят новые основания, отреставрируют памятники, сделают ограды и мраморную облицовку. А на могиле Михаила Знаменского еще и установят скульптуру писателя. Работы будут проходить поэтапно, полностью их закончат к октябрю 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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