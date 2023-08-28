Власти Тобольска потратят более 26 млн рублей на реставрацию могил известных горожан — писателей Михаила Знаменского и Петра Ершова, историка и поэта Петра Словцова и других знаменитостей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Объекты: могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича и прочих. Цена: 26 481 360 рублей», — говорится в документах закупки.
Также реставрация ждут следующие захоронения:
- могилы декабристов Семена Краснокутского, Александра Муравьева, Фердинанда Вольфа, Флеганта Башмакова и Степана Семенова;
- поэтов Вильгельма Кюхельбекера, Александра Барятинского и Павла Грабовского;
- исследователя Сибири Дунина-Горкавича;
- директора Тобольской классической гимназии Ивана Менделеева.
На каждом захоронении установят новые основания, отреставрируют памятники, сделают ограды и мраморную облицовку. А на могиле Михаила Знаменского еще и установят скульптуру писателя. Работы будут проходить поэтапно, полностью их закончат к октябрю 2024 года.
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