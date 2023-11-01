В Тюмени анонсировали строительство двух крупных развязок

В Тюмени появятся две крупные развязки, которые соединят микрорайоны Маяк с Домом Обороны и Зареку с ДОКом. Разработку проектной документации планируют завершить в следующем году. Об этом URA.RU рассказал мэр города Руслан Кухарук во время открытия трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
«В нашем городе в рамках генерального плана предусмотрен ряд транспортных развязок, которые обеспечивают возможность движение транспорта через Транссибирскую магистраль и через реку Тура. В работе сейчас находятся створ улицы Аккумуляторной, развязка здесь соединит район Маяк с Домом обороны, и транспортная развязка через реку Тура, соединяющая заречную часть города по улице Луговая 2-я с микрорайоном ДОК, там предполагаются двухуровневые развязки», — рассказал Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запустили движение по трехуровневой развязке на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Работы на дороге компания «Мостострой-11» выполняет с опережением.
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