Челябинский район встретит Новый год с новым главой

В Кунашакском районе назначены выборы нового главы

02 ноября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Объявлен прием заявлений от желающих стать новым главой Кунашакского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунашакском районе (Челябинская область) объявлен конкурс на прием документов от желающих стать главой муниципалитета. Нового главу должны выбрать под Новый год, сообщили URA.RU 2 ноября в местном собрании депутатов. «Решение о назначении выборов главы принято депутатами района на сессии 2 ноября. Заявления от претендентов будут принимать в срок с 7 по 16 ноября. Затем специально созданная комиссия должна будет отобрать не менее двух претендентов и 25 декабря вынести свое решение», — уточнили в собрании депутатов. Комиссия по отбору кандидатов на пост главы состоит из шести человек — по трое от собрания депутатов района и от губернатора региона. От собрания в нее вошли депутаты Наталья Гусева, Дамир Нургалеев и Зульфия Валеева. Еще трех человек губернатор Алексей Текслер назначит в ближайшее время. Последнее в этом году заседание собрания депутатов района состоится 26 декабря. На нем депутаты должны будут выбрать главу из отобранных комиссией кандидатур. До наступления Нового года избранный глава должен будет официально вступить в должность. Необходимость преждевременных выборов нового главы района возникла после смерти 24 сентября Сибагатуллы Аминова. Он руководил муниципалитетом на протяжении восьми лет и не успел доработать до конца своего второго срока на посту главы района. До избрания нового главы обязанности руководителя района исполняет председатель контрольно-счетной комиссии муниципалитета Венера Юсупова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кунашакском районе (Челябинская область) объявлен конкурс на прием документов от желающих стать главой муниципалитета. Нового главу должны выбрать под Новый год, сообщили URA.RU 2 ноября в местном собрании депутатов. «Решение о назначении выборов главы принято депутатами района на сессии 2 ноября. Заявления от претендентов будут принимать в срок с 7 по 16 ноября. Затем специально созданная комиссия должна будет отобрать не менее двух претендентов и 25 декабря вынести свое решение», — уточнили в собрании депутатов. Комиссия по отбору кандидатов на пост главы состоит из шести человек — по трое от собрания депутатов района и от губернатора региона. От собрания в нее вошли депутаты Наталья Гусева, Дамир Нургалеев и Зульфия Валеева. Еще трех человек губернатор Алексей Текслер назначит в ближайшее время. Последнее в этом году заседание собрания депутатов района состоится 26 декабря. На нем депутаты должны будут выбрать главу из отобранных комиссией кандидатур. До наступления Нового года избранный глава должен будет официально вступить в должность. Необходимость преждевременных выборов нового главы района возникла после смерти 24 сентября Сибагатуллы Аминова. Он руководил муниципалитетом на протяжении восьми лет и не успел доработать до конца своего второго срока на посту главы района. До избрания нового главы обязанности руководителя района исполняет председатель контрольно-счетной комиссии муниципалитета Венера Юсупова.