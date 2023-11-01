01 ноября 2023

Врачи раскрыли состояние рабочих, пострадавших после взрыва баллонов в Екатеринбурге

Минздрав: пострадавших свердловских рабочих увезли с травмами в больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим оказывается медицинская помощь (архивное фото) Фото:

Рабочие, пострадавшие после взрыва на стройке в Екатеринбурге, находятся в состоянии средней тяжести. Их с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Ранее сообщалось, что строители находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадавшие в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в одно из лечебных учреждений города. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

О взрыве на стройке в Екатеринбурге стало известно утром 2 ноября. В ГУ МЧС по Свердловской области заявляли URA.RU, что на место ЧП выезжали шесть человек личного состава. Пострадавших госпитализировали в 23-ю больницу. Журналист агентства, выезжавший на место происшествия, сообщил, что заметил там только одну машину ППС и полицейского.

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Рабочие, пострадавшие после взрыва на стройке в Екатеринбурге, находятся в состоянии средней тяжести. Их с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области. Ранее сообщалось, что строители находятся в тяжелом состоянии. «Пострадавшие в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы в одно из лечебных учреждений города. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — пишет telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области». О взрыве на стройке в Екатеринбурге стало известно утром 2 ноября. В ГУ МЧС по Свердловской области заявляли URA.RU, что на место ЧП выезжали шесть человек личного состава. Пострадавших госпитализировали в 23-ю больницу. Журналист агентства, выезжавший на место происшествия, сообщил, что заметил там только одну машину ППС и полицейского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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