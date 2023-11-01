Рабочих, пострадавших на стройке в Екатеринбурге, увезли в тяжелом состоянии

02 ноября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Мужчин увезли в 23-ю больницу Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рабочих, которые пострадали после взрыва газовых баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в тяжелом состоянии в 23-ю больницу. Об этом сообщили в соцсетях. «Двух мужчин, которые пострадали после взрыва баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в 23-ю больницу. Рабочие находятся в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Ural Mash. Представитель пресс-службы свердловского минздрава сообщил корреспонденту, что не владеет информацией о пострадавших. Инцидент произошел утром 2 ноября на Татищева. Журналист URA.RU заметил на месте происшествия только одну машину ППС и сотрудника полиции. «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось», — прокомментировали агентству ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Обновлено в 11:59 (09:59 МСК): В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что пациентов увезли в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Рабочих, которые пострадали после взрыва газовых баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в тяжелом состоянии в 23-ю больницу. Об этом сообщили в соцсетях. «Двух мужчин, которые пострадали после взрыва баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в 23-ю больницу. Рабочие находятся в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Ural Mash. Представитель пресс-службы свердловского минздрава сообщил корреспонденту, что не владеет информацией о пострадавших. Инцидент произошел утром 2 ноября на Татищева. Журналист URA.RU заметил на месте происшествия только одну машину ППС и сотрудника полиции. «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось», — прокомментировали агентству ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Обновлено в 11:59 (09:59 МСК): В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что пациентов увезли в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.