01 ноября 2023

Рабочих, пострадавших на стройке в Екатеринбурге, увезли в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчин увезли в 23-ю больницу Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Рабочих, которые пострадали после взрыва газовых баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в тяжелом состоянии в 23-ю больницу. Об этом сообщили в соцсетях.

«Двух мужчин, которые пострадали после взрыва баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в 23-ю больницу. Рабочие находятся в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Ural Mash. Представитель пресс-службы свердловского минздрава сообщил корреспонденту, что не владеет информацией о пострадавших.

Инцидент произошел утром 2 ноября на Татищева. Журналист URA.RU заметил на месте происшествия только одну машину ППС и сотрудника полиции. «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось», — прокомментировали агентству ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Обновлено в 11:59 (09:59 МСК):

В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что пациентов увезли в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

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Рабочих, которые пострадали после взрыва газовых баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в тяжелом состоянии в 23-ю больницу. Об этом сообщили в соцсетях. «Двух мужчин, которые пострадали после взрыва баллонов на стройке в Екатеринбурге, увезли в 23-ю больницу. Рабочие находятся в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Ural Mash. Представитель пресс-службы свердловского минздрава сообщил корреспонденту, что не владеет информацией о пострадавших. Инцидент произошел утром 2 ноября на Татищева. Журналист URA.RU заметил на месте происшествия только одну машину ППС и сотрудника полиции. «Для проверки информации на место выезжали шесть человек личного состава на двух единицах спецтехники. Привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось», — прокомментировали агентству ЧП в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Обновлено в 11:59 (09:59 МСК): В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что пациентов увезли в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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