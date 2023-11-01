Курганские погорельцы обратятся за помощью к жителям китайского города

02 ноября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Погорельцы из Кургана подготовят обращение к жителям города Юйлинь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Погорельцы из микрорайона Смолино (Курганская область) обратятся за помощью в постройке домов и газификации к жителям города Юйлинь Китайской Народной Республики, с которым ранее властями Кургана было подписано соглашение о побратимстве и сотрудничестве. Об этом сообщил депутат гордумы Яков Сидоров в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большинство пострадавших в пожарах не имеют жилья и газоснабжения. Пониманием, что финансовые возможности Курганской области не безграничны. Мы, как дотационный регион нуждаемся в поддержке. <…> С погорельцами из Смолино достигнута договоренность об обращении за помощью к соседям из дружественной страны, к жителям Юйлинь. Думаем, что они с понимаем отнесутся к обращению от имени погорельцев о помощи в восстановлении домов и их газификации», — заявил Сидоров. Он также отметил, что актив погорельцев готовит проект обращения, которое планируется направить в КНР через официальный сайт города Юйлинь. Ранее пресс-служба мэрии отвечала URA.RU, что мэр Кургана Елена Ситникова в составе делегации Курганской области принимала участие в международной командировке в городском округе Юйлинь провинции Шаньси КНР. Целью визита было подписание соглашения о побратимстве между городами и развитие сотрудничества в сфере экономики. В сентябре оно было подписано. Во время весенних пожаров в регионе погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погорельцы из микрорайона Смолино (Курганская область) обратятся за помощью в постройке домов и газификации к жителям города Юйлинь Китайской Народной Республики, с которым ранее властями Кургана было подписано соглашение о побратимстве и сотрудничестве. Об этом сообщил депутат гордумы Яков Сидоров в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Большинство пострадавших в пожарах не имеют жилья и газоснабжения. Пониманием, что финансовые возможности Курганской области не безграничны. Мы, как дотационный регион нуждаемся в поддержке. <…> С погорельцами из Смолино достигнута договоренность об обращении за помощью к соседям из дружественной страны, к жителям Юйлинь. Думаем, что они с понимаем отнесутся к обращению от имени погорельцев о помощи в восстановлении домов и их газификации», — заявил Сидоров. Он также отметил, что актив погорельцев готовит проект обращения, которое планируется направить в КНР через официальный сайт города Юйлинь. Ранее пресс-служба мэрии отвечала URA.RU, что мэр Кургана Елена Ситникова в составе делегации Курганской области принимала участие в международной командировке в городском округе Юйлинь провинции Шаньси КНР. Целью визита было подписание соглашения о побратимстве между городами и развитие сотрудничества в сфере экономики. В сентябре оно было подписано. Во время весенних пожаров в регионе погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.