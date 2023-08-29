29 августа 2023

Мэр Кургана Ситникова вместо отпуска уехала в заграничную командировку. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
По данным источников, мэр Елена Ситникова уехала в Китай вместе с бизнесменами Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова уехала в командировку в Китай. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. Ранее была информация, что Ситникова находится в отпуске.

«Ситникова уехала в Юйлинь провинции Шэньси. Туда же уехала делегация бизнесменов из Курганской области», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа.

В апреле представители мэрии Кургана подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Позже появилась информация, что губернатор Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Источники URA.RU сообщали, что в конце августа Ситникова на неделю уехала в отпуск. Тогда была информация, что мэр отправилась в Москву.

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Глава Кургана Елена Ситникова уехала в командировку в Китай. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. Ранее была информация, что Ситникова находится в отпуске. «Ситникова уехала в Юйлинь провинции Шэньси. Туда же уехала делегация бизнесменов из Курганской области», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. В апреле представители мэрии Кургана подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Позже появилась информация, что губернатор Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Источники URA.RU сообщали, что в конце августа Ситникова на неделю уехала в отпуск. Тогда была информация, что мэр отправилась в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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