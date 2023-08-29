Глава Кургана Елена Ситникова уехала в командировку в Китай. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. Ранее была информация, что Ситникова находится в отпуске.
«Ситникова уехала в Юйлинь провинции Шэньси. Туда же уехала делегация бизнесменов из Курганской области», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа.
В апреле представители мэрии Кургана подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Позже появилась информация, что губернатор Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Источники URA.RU сообщали, что в конце августа Ситникова на неделю уехала в отпуск. Тогда была информация, что мэр отправилась в Москву.
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