Мэр Кургана Ситникова вместо отпуска уехала в заграничную командировку. Инсайд

30 августа 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

По данным источников, мэр Елена Ситникова уехала в Китай вместе с бизнесменами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова уехала в командировку в Китай. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. Ранее была информация, что Ситникова находится в отпуске. «Ситникова уехала в Юйлинь провинции Шэньси. Туда же уехала делегация бизнесменов из Курганской области», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. В апреле представители мэрии Кургана подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Позже появилась информация, что губернатор Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Источники URA.RU сообщали, что в конце августа Ситникова на неделю уехала в отпуск. Тогда была информация, что мэр отправилась в Москву.

Глава Кургана Елена Ситникова уехала в командировку в Китай. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. Ранее была информация, что Ситникова находится в отпуске. «Ситникова уехала в Юйлинь провинции Шэньси. Туда же уехала делегация бизнесменов из Курганской области», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. В апреле представители мэрии Кургана подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Позже появилась информация, что губернатор Вадим Шумков планирует отправить делегацию бизнесменов в Китай. Источники URA.RU сообщали, что в конце августа Ситникова на неделю уехала в отпуск. Тогда была информация, что мэр отправилась в Москву.