01 ноября 2023

В Екатеринбурге резко вырос спрос на специалистов бьюти индустрии и фитнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, тренер, тренировка, фитнес-центр, физкультура, спорт, фитнес, зож
Число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 22% Фото:

В Преддверии Нового года работодатели в Екатеринбурге уже начали активно готовиться к потоку клиентов. Число вакансий в сфере красоты и фитнеса осенью 2023 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа».

Также осенью 2023 года средняя предлагаемая зарплата в сфере фитнеса и красоты выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 49 756 рублей. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в отрасли в Екатеринбурге остается тренер — работодатели предлагают специалистам оклад 72 571 рублей ежемесячно. Зарплата мастеров по маникюру в Екатеринбурге год к году выросла на 11% и достигла отметки в 59 980 рублей в месяц.

Отмечается заметный рост интереса работодателей к парикмахерам. Число вакансий для них в городе выросло на 14%, а зарплатные предложения на 15% (62 310 рублей).

Ранее сообщалось, что секретарь стала самой востребованной вакансией среди екатеринбуржцев. Прирост интереса соискателей в октябре 2023 года составил 187%, по сравнению с прошлым годом.

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В Преддверии Нового года работодатели в Екатеринбурге уже начали активно готовиться к потоку клиентов. Число вакансий в сфере красоты и фитнеса осенью 2023 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». Также осенью 2023 года средняя предлагаемая зарплата в сфере фитнеса и красоты выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 49 756 рублей. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в отрасли в Екатеринбурге остается тренер — работодатели предлагают специалистам оклад 72 571 рублей ежемесячно. Зарплата мастеров по маникюру в Екатеринбурге год к году выросла на 11% и достигла отметки в 59 980 рублей в месяц. Отмечается заметный рост интереса работодателей к парикмахерам. Число вакансий для них в городе выросло на 14%, а зарплатные предложения на 15% (62 310 рублей). Ранее сообщалось, что секретарь стала самой востребованной вакансией среди екатеринбуржцев. Прирост интереса соискателей в октябре 2023 года составил 187%, по сравнению с прошлым годом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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