В Екатеринбурге резко вырос спрос на специалистов бьюти индустрии и фитнеса

02 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 22% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Преддверии Нового года работодатели в Екатеринбурге уже начали активно готовиться к потоку клиентов. Число вакансий в сфере красоты и фитнеса осенью 2023 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». Также осенью 2023 года средняя предлагаемая зарплата в сфере фитнеса и красоты выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 49 756 рублей. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в отрасли в Екатеринбурге остается тренер — работодатели предлагают специалистам оклад 72 571 рублей ежемесячно. Зарплата мастеров по маникюру в Екатеринбурге год к году выросла на 11% и достигла отметки в 59 980 рублей в месяц. Отмечается заметный рост интереса работодателей к парикмахерам. Число вакансий для них в городе выросло на 14%, а зарплатные предложения на 15% (62 310 рублей). Ранее сообщалось, что секретарь стала самой востребованной вакансией среди екатеринбуржцев. Прирост интереса соискателей в октябре 2023 года составил 187%, по сравнению с прошлым годом.

В Преддверии Нового года работодатели в Екатеринбурге уже начали активно готовиться к потоку клиентов. Число вакансий в сфере красоты и фитнеса осенью 2023 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито работа». Также осенью 2023 года средняя предлагаемая зарплата в сфере фитнеса и красоты выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 49 756 рублей. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в отрасли в Екатеринбурге остается тренер — работодатели предлагают специалистам оклад 72 571 рублей ежемесячно. Зарплата мастеров по маникюру в Екатеринбурге год к году выросла на 11% и достигла отметки в 59 980 рублей в месяц. Отмечается заметный рост интереса работодателей к парикмахерам. Число вакансий для них в городе выросло на 14%, а зарплатные предложения на 15% (62 310 рублей). Ранее сообщалось, что секретарь стала самой востребованной вакансией среди екатеринбуржцев. Прирост интереса соискателей в октябре 2023 года составил 187%, по сравнению с прошлым годом.