В ЯНАО выявили нарушения сбора и хранения отходов

Счетная палата ЯНАО нашла нарушения при обращении с ТКО в Приуральском районе

В ЯНАО зафиксировали нарушения хранения и утилизации ТКО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Приуральском районе (ЯНАО) счетная палата округа выявила нарушения, связанные со сбором и хранением коммунальных отходов. Об этом сообщается на официальном сайте счетной палаты ЯНАО.

«В приуральском районе в большинстве мест требуется модернизация контейнерных площадок в соответствии с санитарными нормами. Департамент жилищно-коммунального комплекса администрации приуральского района бездействует в отношении организаций, допускающих захламленность контейнерных площадок автомобильными шинами, строительными отходами и крупногабаритным мусором», — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте ЖКК приуральского района на вопросы агентства о нарушениях отреагировали эмоционально. «Вы что, думаете счетная палата непосредственно сидит и смотрит, вывезли [мусор] или нет? Они сегодня сфотографировали и уехали. Через три дня приехали, смотрят, а там другой мусор может лежать, опять сфотографировали», — рассказал корреспонденту URA.RU заместитель руководителя департамента Андрей Ивих. «Что касается модернизации мусорных площадок, то департаментом ЖКК она ведется по графику», — сообщил собеседник агентства.

Экспертно-аналитическое мероприятие счетной палаты ЯНАО сформировано в 3-4 квартале 2023 года. Отчет о результатах направлен в адрес губернатора, председателя окружного законодательного собрания, а также главы Приуральского района.

Ранее URA.RU рассказывало о свалке мусора возле домов. Жители Салехарда пожаловались на отсутствие мусорных контейнеров.