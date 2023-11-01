В Перми сотрудники УФСБ изымают документы в Агентстве новых технологий

Параллельно с обысками в офисе Корпорации развития Пермского края сотрудники регионального управления ФСБ проводят выемки документов в АНО «Агентстве новых технологий». Эта организация принадлежит краевым властям и занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина. Также АНО курировало подготовку мероприятий к 300-летию Перми.
«В Агентстве новых технологий также работают сотрудники УФСБ. Сейчас они изымают документы», — сообщил источник URA.RU.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ. Ответ на него ожидается. В Агентстве новых технологий не ответили на звонок корреспондента. АНО «Агентство новых технологий» зарегистрирована в 2017 году. Учредителем является министерство культуры Пермского края. Организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники силовых структур пришли в офис Корпорации развития Пермского края. Там проводятся выемки документов и другие оперативные мероприятия.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.