01 ноября 2023

В Перми сотрудники УФСБ изымают документы в Агентстве новых технологий

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной вокзал, виды города. Пермь, завод шпагина
Агентство занимается развитием социокультурного пространства на заводе Шпагина Фото:

Параллельно с обысками в офисе Корпорации развития Пермского края сотрудники регионального управления ФСБ проводят выемки документов в АНО «Агентстве новых технологий». Эта организация принадлежит краевым властям и занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина. Также АНО курировало подготовку мероприятий к 300-летию Перми.

«В Агентстве новых технологий также работают сотрудники УФСБ. Сейчас они изымают документы», — сообщил источник URA.RU.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ. Ответ на него ожидается. В Агентстве новых технологий не ответили на звонок корреспондента. АНО «Агентство новых технологий» зарегистрирована в 2017 году. Учредителем является министерство культуры Пермского края. Организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники силовых структур пришли в офис Корпорации развития Пермского края. Там проводятся выемки документов и другие оперативные мероприятия.

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Параллельно с обысками в офисе Корпорации развития Пермского края сотрудники регионального управления ФСБ проводят выемки документов в АНО «Агентстве новых технологий». Эта организация принадлежит краевым властям и занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина. Также АНО курировало подготовку мероприятий к 300-летию Перми. «В Агентстве новых технологий также работают сотрудники УФСБ. Сейчас они изымают документы», — сообщил источник URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСБ. Ответ на него ожидается. В Агентстве новых технологий не ответили на звонок корреспондента. АНО «Агентство новых технологий» зарегистрирована в 2017 году. Учредителем является министерство культуры Пермского края. Организация занимается развитием социокультурного пространства на территории бывшего завода Шпагина, а также участвует в организации мероприятий к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники силовых структур пришли в офис Корпорации развития Пермского края. Там проводятся выемки документов и другие оперативные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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