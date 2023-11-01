Гонщики из ЯНАО просят разрешить им выезжать на лед для тренировок

Автоспортсмены из Лабытнанги хотят проводить тренировки на озере Лагуна

В Лабытнанги автоспортсменам негде тренировать навыки вождения Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители города Лабытнанги (ЯНАО) просят мэрию помочь в подготовке зимней трассы для автоспортсменов. Местные гонщики пишут в социальной сети «ВКонтакте» об инициативе горожан самостоятельно очистить озеро Лагуна для дальнейших тренировок.

«Горожане пытаются добиться разрешения выезда на лед для расчистки трассы для тренировок. Дайте возможность расчистить озеро, мы сами сделаем все. Есть ребята с нашего города, которые начинают показывать результат в автоспорте — дрифте. Но нет возможности тренироваться, чтобы поднимать свой уровень и расти выше», — написал Артем Буштаков в городском сообществе «Лабытнанги Info».

Лабытнанцы поддержали мужчину, отметив, что гоночная трасса обеспечит безопасность на городских дорогах и тишину в спальных районах. «Было бы здорово, если бы у водителей было такое место. Любители дрифта создают опасность аварии, на прошлой неделе сами едва не столкнулись с таким водителем», — поделилась Юлия Линиченко-Смирнова. «Если будет ледовый трек, город от гонщиков немного освободится. Все будут оттачивать свое вождение на тренировочной площадке, на дорогах общего пользования будет тише и безопаснее», — отметил горожанин.

Напомним, что на озерах округа начался интенсивный ледостав. Региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что первый лед непрочен и опасен, выход на него строго запрещен.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в администрацию города Лабытнанги. На момент публикации ответ не был получен.