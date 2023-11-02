Песков разделил позицию Меликова по «охоте на ведьм»

В Кремле оценили усилия Меликова после погромов в Махачкале
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Сергей Меликов занимается наведением порядков в регионе Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Кремль поддержал главу Дагестана Сергея Меликова, который заявил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это глава региона, его прерогатива. Он занимается наведением порядка в регионе после такого инцидента. Кремль поддерживает Меликова», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль поддержал главу Дагестана Сергея Меликова, который заявил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это глава региона, его прерогатива. Он занимается наведением порядка в регионе после такого инцидента. Кремль поддерживает Меликова», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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