Песков разделил позицию Меликова по «охоте на ведьм»

Дмитрий Песков отметил, что Сергей Меликов занимается наведением порядков в регионе
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Кремль поддержал главу Дагестана Сергея Меликова, который заявил, что «охоты на ведьм» после беспорядков в Махачкале не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это глава региона, его прерогатива. Он занимается наведением порядка в регионе после такого инцидента. Кремль поддерживает Меликова», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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