01 ноября 2023

В Свердловской области ввели обязательный масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики и пациенты снова будут носить маски Фото:

Власти Свердловской области ввели масочный режим в медицинских учреждениях региона. Соответсвующий приказ появился на сайте правительства региона.

«В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, гриппом и внебольничными пневмониями, руководителям медицинских организаций, подведомственных минздраву региона обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками медицинских организаций и пациентами. Ежедневно до начала рабочей смены и в течение рабочего дня производить измерение температуры тела сотрудников, опрос на наличие симптомов ОРЗ с внесением результатов в журнал регистрации измерения температуры сотрудников», — говорится в документе.

URA.RU писало о том, что Свердловская область за неделю с 11 по 17 сентября вошла в топ регионов в стране по заболеваемости коронавирусом. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19, но два человека умерло.

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Власти Свердловской области ввели масочный режим в медицинских учреждениях региона. Соответсвующий приказ появился на сайте правительства региона. «В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, гриппом и внебольничными пневмониями, руководителям медицинских организаций, подведомственных минздраву региона обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками медицинских организаций и пациентами. Ежедневно до начала рабочей смены и в течение рабочего дня производить измерение температуры тела сотрудников, опрос на наличие симптомов ОРЗ с внесением результатов в журнал регистрации измерения температуры сотрудников», — говорится в документе. URA.RU писало о том, что Свердловская область за неделю с 11 по 17 сентября вошла в топ регионов в стране по заболеваемости коронавирусом. Первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. За неделю с 25 сентября по 1 октября в Свердловской области 58 человек было госпитализировано с COVID-19, но два человека умерло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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